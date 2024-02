Na čelo Intereurope Borut Zorić

Nadzorni svet družbe Intereuropa je za novega predsednika uprave družbe v torek imenoval Boruta Zorića, ki bo štiriletni mandat nastopil 1. marca. Zorić je v zadnjem obdobju delal kot zunanji svetovalec družbe Amazon. V upravi ostaja dosedanji namestnik predsednika Aleš Klavžar, so prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočili iz družbe.

Zorić je po navedbah Intereurope večino svoje poslovne kariere deloval v večnacionalnih ekipah in multikulturnem okolju na področjih logistike in prodaje. Med drugim je bil direktor slovenske podružnice logističnega podjetja GLS, kjer je bil odgovoren za celotno rast in razvoj ter finančni rezultat družbe.

V skupini GLS, ki je del britanske skupine Royal Mail, je bil kot član upravnega odbora odgovoren za postavljanje strategije poslovanja in njeno izvedbo v posameznih državah EU. V zadnjem obdobju je kot zunanji svetovalec deloval v podjetju Amazon.com, kjer je sodeloval pri pripravi strategije in pri razvoju na področju logistike.

Intereuropo je doslej vodil Borut Flander, ki pa je po treh mesecih na položaju konec januarja podal odstopno izjavo. Kljub temu družbo vodi še do izteka dogovorjenega odpovednega roka, ki bo v četrtek.

Intereuropa je od leta 2019 v večinski lasti družbe Pošta Slovenije, ki je sredi lanskega decembra povečala lastniški delež na 94,31 odstotka. Zadnji rezultati poslovanja so znani za do konca lanskega septembra. V prvih devetih mesecih lani je skupina Intereuropa ustvarila 4,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej, medtem ko so prihodki od prodaje medletno upadli za šest odstotkov na 141,1 milijona evrov.