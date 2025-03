Mobing v službi: tako je ukrepala žrtev

Služba je pomemben del našega vsakdana, kjer preživimo velik del svojega časa. Tam se soočamo z izzivi, gradimo nove izkušnje, ustvarjamo prijateljstva in doživljamo uspehe. A ta del našega življenja ima lahko tudi temnejšo plat – mobing na delovnem mestu . Številne je strah prijaviti nasilje na delovnem mestu, ker se bojijo posledic, ki jih bo imela obravnava prijave. Kadar se zaposleni sooči s ponavljajočim se neprimernim vedenjem, ki ga izvajajo sodelavci ali nadrejeni, je ključno, da ve, kako se lahko pravno zaščiti in brani svoje pravice. Ena izmed učinkovitih rešitev je sklenitev cenovno izredno ugodnega zavarovanja pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG .

Če sumite, da bi bili tudi na vašem delovnem mestu lahko žrtev nadlegovanja, ali obstaja verjetnost, da bi delodajalec kršil vaše pravice kakorkoli drugače, je zdaj čas, da razmislite o zavarovanju pravne zaščite. Foto: Shutterstock

Mobing je vse pogostejši pojav, ki lahko prizadene vsakega izmed nas ne glede na položaj ali izkušnje. Prisoten je lahko v različnih oblikah, bodisi kot vertikalno nasilje nadrejenih bodisi kot horizontalno trpinčenje med sodelavci. V osnovi označuje sistematično duševno, verbalno in ekonomsko nasilje, trpinčenje oziroma ustrahovanje. Gre za sovražno komunikacijo enega ali več sodelavcev, ki je sistematično usmerjena proti posamezniku ter traja daljše časovno obdobje (vsaj šest mesecev) in v pogostih intervalih (vsaj enkrat na teden). Za mobing na delovnem mestu je značilno predvsem, da je žrtev zaradi sodelavcev in/ali nadrejenih pod neznosnim psihičnim pritiskom.

Posledice so lahko resne in trajne, vključno z zdravstvenimi in socialnimi težavami žrtve. Naj gre za fizično, psihično, verbalno ali socialno zlorabo – v Sloveniji je mobing prepovedan oziroma v določenih okoliščinah tudi kaznivo dejanje. Temeljno prepoved določa že 34. člen ustave, mobing prepoveduje tudi zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1), ki jasno določa, da je trpinčenje na delovnem mestu prepovedano. Tudi zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 24. členu določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, obvladovanje in odpravljanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Zaslužite si pravičen in korekten odnos

Ne dovolite, da vam mobing uniči delovne izkušnje in poseže v vaše osebno življenje. Tudi če ste v službi naredili napako, si zaslužite pravičen in korekten odnos, naj gre za sodelavce, nadrejene ali podrejene. Številne je strah prijaviti nasilje na delovnem mestu, ker se bojijo posledic, ki jih bo imela obravnava prijave.

Se bojite, da boste zaradi pisnega obvestila o mobingu zapadli v nemilost delodajalca, saj se s takim pisnim obvestilom osebno izpostavite? Se bojite javno protestirati, saj se bojite šefove jeze in morebitnega maščevanja? Marsikomu se je kaj podobnega tudi že zgodilo in občutek nemoči ter jeze je dovolj, da vam povzroči resne zdravstvene težave. Zato je prav, da v položajih, ki spadajo v poglavje mobinga, pravilno in pravočasno ukrepate. Tako zaščitite svoje zdravje, v skrajnih primerih pa se izognete tudi znižanju plače, koncu delovnega razmerja ali podobnim neželenim posledicam.

ARAG, ki je ena vodilnih zavarovalnic na tem področju. V trenutkih, ko se soočamo z mobingom, se morda počutimo osamljene in nemočne, vendar je pomembno vedeti, da nismo sami. Prvi korak k rešitvi problema je zavedanje o pravici do varnega in spoštljivega delovnega okolja. Tu se v ospredje postavlja pomen zavarovanja pravne zaščite , kot ga ponuja zavarovalnica, ki je ena vodilnih zavarovalnic na tem področju.

Kako ukrepati?

Kako ukrepati v primeru mobinga? Vsak položaj je edinstven zato je natančen proces odvisen od razmer, vpletenih, možnih posledic in trajanja nadlegovanja. Pomembno je, da prepoznate znake in se zavedate, da niste sami. To vključuje spremljanje ponavljajočih se negativnih vzorcev vedenja. Poskusite odprto in pošteno komunicirati s tistimi, ki vas nadlegujejo. Včasih se lahko konflikti rešijo s konstruktivno komunikacijo. Dobro je, da imate v kolektivu sodelavca ali nadrejenega, ki mu lahko zaupate svoje težave, ga/jo prosite za pomoč in posredovanje. Če se počutite dovolj močne in varne, poskušajte od povzročitelja nasilja zahtevati, da vas takoj neha trpinčiti.

Obvestite svoje nadrejene, kadrovsko službo ali druge pristojne osebe o mobingu. Poskrbite zase, poiščite podporo pri prijateljih in družini ter razmislite o strokovni pomoči, če jo potrebujete.

Omeniti je treba, da si zabeležite vsak primer trpinčenja (kdo je povzročitelj, kaj se je zgodilo, čas in kraj dogodka ter morebitne priče). Shranite si tudi vse, kar bi vam lahko bilo v pomoč kot dokazno gradivo v postopkih zoper povzročitelja, povzročitelje.

ARAG, si zagotovite strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju trpinčenja. Če se mobing nadaljuje ali se položaj ne izboljša, se obrnite na zunanje organizacije. Če ga nad vami izvaja vaš nadrejeni ali delodajalec, nemudoma poiščite pravno pomoč oziroma se obrnite na sindikat, če ta v vašem podjetju obstaja. S pravno pomočjo, ki vam jo v teh primerih lahko ponudi, si zagotovite strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju trpinčenja.

Z dostopom do pravnih strokovnjakov, ki vam lahko svetujejo in pomagajo pri pripravi pritožb, dokumentaciji in morebitnih pravnih postopkih, ne boste več sami v boju za pravičnost. Foto: Shutterstock

Eden od številnih primerov

Spoznajmo enega od številnih primerov mobinga v Sloveniji: 31-letnica iz Maribora je nedavno začela delati kot specialistka za marketing v hitro rastočem podjetju. Kmalu po vstopu v novo službo je začela opažati, da njen neposredni nadrejeni, ki je bil v podjetju že dolgo, kaže do nje nenavadno obnašanje. Sprva so bili komentarji nedolžni in se kasneje spremenili v očitno kritiziranje njenega dela pred drugimi sodelavci, pošiljal ji je nesramna elektronska sporočila ter ji dajal nerealne roke za projekte.

Ko so se pritiski stopnjevali in so se začele pojavljati še osebne opazke ter izključevanje iz pomembnih sestankov, je začela čutiti močno tesnobo in stres. Položaj je vplival na njeno samozavest in počutje, zato je začela razmišljati o tem, da bi dala odpoved. A namesto tega se je odločila, da bo ukrepala.

Na srečo je imela mlada specialistka za digitalni marketing sklenjeno zavarovanje pravne zaščite ARAG, odvetnik pa ji je v okviru mesečne premije zagotovil strokovno pomoč pri postopkih proti povzročitelju mobinga brezplačno. Če ne bi imela zavarovanja, bi si težko privoščila odvetnika in tako uveljavljala svoje pravice. Tako pa se je posvetovala z odvetnikom, ki ji je pri odpravi mobinga pomagal in tudi svetoval glede vprašanja odškodnine.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje itd.),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 12,59 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na primere, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

Foto: ARAG