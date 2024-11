Krka v devetih mesecih s petino višjim dobičkom

Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), se je na ravni skupine okrepil za odstotek in dosegel slaba 402 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa je bil višji za štiri odstotke in je znašal 332,6 milijona evrov.

Prodajo povečali na večini ključnih trgov

Kot je v sporočilu zapisal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, so prodajo povečali v petih od šestih prodajnih regij in na večini ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev.

V regiji vzhodne Evrope je Krka prodala za 484,3 milijona evrov izdelkov, v Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, pa so prihodki od prodaje nanesli 282,4 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V Ukrajini, Krkinem tretjem največjem posamičnem trgu, so prodali za 69,3 milijona evrov izdelkov, kar je 24 odstotkov več.

Rast prodaje je Krka dosegla tudi na vseh drugih trgih v vzhodni Evropi in srednji Aziji, razen v Turkmenistanu.

Sledila je srednja Evropa s 328,6 milijona evrov prodaje. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posamičnem trgu, so prodali za 160,3 milijona evrov izdelkov, kar je 17 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Rast prodaje so dosegli na večini drugih trgov v regiji.

Tretja po vrednosti prodaje je bila regija zahodna Evropa z 264,5 milijona evrov. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji in Krkinem četrtem največjem posamičnem trgu, so prodali za 62,4 milijona evrov izdelkov, kar je 14 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. V letu 2023 je Krka na tem trgu sicer beležila 20-odstotno rast. Največjo rast so dosegli v Združenem kraljestvu, kjer so prodajo povečali za 62 odstotkov.

V jugovzhodni Evropi so prodali za 201,6 milijona evrov izdelkov, prodajo pa so povečali na vseh trgih.

V Sloveniji ostajajo prvi

Na domačem trgu je Krka med januarjem in septembrom prodala za 91,9 milijona evrov izdelkov in storitev. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je s 7,4-odstotnim tržnim deležem glede na vrednost prodaje ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil, so navedli v družbi.

K rasti prodaje v regiji Čezmorska tržišča, ki je znašala 56,6 milijona evrov, je največ pripomogla povečana prodaja na Daljnem vzhodu in v Afriki.

Za naložbe so v skupini Krka, ki zaposluje 11.745 ljudi, skupaj z agencijskimi delavci pa 12.724, v devetih mesecih namenili 91,7 milijona evrov, od tega 70 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Letošnje načrte bodo najverjetneje presegli

Na podlagi devetmesečnih rezultatov v Krki ocenjujejo, da bodo načrte za letos presegli. Prodaja naj bi na letni ravni nanesla 1,9 milijarde evrov, kar predstavlja 5,1-odstotno rast glede na lani. Čisti dobiček naj bi bil konec leta večji za osem odstotkov in dosegel 339 milijonov evrov. Za naložbe naj bi skupaj namenili 130 milijonov evrov.

Kot so spomnili v Krki, so v novo skupno podjetje v Indiji, v katerem ima novomeški farmacevt 51-odstotni lastniški delež, v začetku oktobra vplačali 2,5 milijona evrov ustanovitvenega kapitala. Naložba v proizvodne zmogljivosti v Indiji se bo začela v prvi polovici leta 2025.

Vodstvo Krke je nadzornemu svetu, ki je v sredo potrdil devetmesečno poslovanje, predstavilo tudi načrte za prihodnje leto, ko naj bi prodaja izdelkov in storitev na ravni skupine predvidoma dosegla dobri dve milijardi evrov. Povprečna letna rast v petletnem obdobju bo 5,5-odstotna. Čisti dobiček naj bi dosegel 354 milijonov evrov. Za naložbe naj bi namenili 150 milijonov evrov.