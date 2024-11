Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih zabeležila 530,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil s 46,6 milijona evrov višji za 17 odstotkov. V Telekomu so ob objavi rezultatov zapisali, da še naprej uspešno uresničujejo zastavljene cilje in povečujejo število uporabnikov.

Število uporabnikov se povečuje

Konec septembra je imela skupina Telekom Slovenije za šest odstotkov oziroma za 115.554 več mobilnih maloprodajnih uporabnikov ter za štiri odstotke več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov kot konec septembra lani, so zapisali v poslovnem poročilu, ki ga je Telekom danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze. Število uporabnikov povečujejo tako v Sloveniji kot na Kosovu.

Več kot pol milijarde evrov poslovnih prihodkov

V devetih mesecih so ustvarili 536,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za dva odstotka so okrepili tudi prihodke od prodaje, predvsem zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT-blaga in storitev. Povečali so se tudi prihodki finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine dosegel 185,3 milijona evrov, kar je za dva odstotka več kot v prvih devetih mesecih lani. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 34,9-odstotni delež v prihodkih od prodaje, so dodali.

Dobiček raste, za investicije več kot 150 milijonov evrov

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni skupine znašal 60,8 milijona evrov, kar je za dva odstotka več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Za investicije je skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih skupno namenila 157,2 milijona evrov.

Obvladujoča družba skupine Telekom Slovenije je v devetmesečju beležila 458,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček je bil s 25,6 milijona evrov višji za 3,6 odstotka.

Dostop do omrežja 5G imajo že tri četrtine Slovencev

Telekom Slovenije upravlja največje fiksno in mobilno omrežje v državi. Telekom Slovenije priklop v svoje optično omrežje omogoča 476 tisoč slovenskim gospodinjstvom, so zapisali. V okviru celovite modernizacije, s katero povečuje tudi pokritost in krepi kapacitete, je Telekom Slovenije v zadnjem letu zmogljivost svojega mobilnega omrežja 4G povečal za 40 odstotkov, omrežja 5G pa za več kot trikrat.

S tehnologijo 4G tako trenutno pokriva 98 odstotkov prebivalstva, s tehnologijo 5G pa že več kot 76 odstotkov prebivalstva. V prihodnjem letu bodo s 5G zagotovili 99-odstotno pokritost prebivalstva, napovedujejo.

Cilji za leto 2024 bodo preseženi

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo letos presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke in EBITDA. Poslovni prihodki naj bi znašali 717 milijonov evrov, kar je na ravni načrtovanega, EBITDA pa naj bi z 238 milijoni evrov za dva odstotka presegla načrt. Ocena čistega dobička je 52 milijonov evrov, kar je 21 odstotkov več, kot je bilo načrtovano.

Z nerevidiranim poročilom o poslovanju se je na torkovi seji seznanil Telekomov nadzorni svet.