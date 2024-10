Če se vam zdi, da ste vedno znova v začaranem krogu pomanjkanja in finančne nestabilnosti in da denar kar nekam izpuhti, imamo odlično novico za vas. Prihaja brezplačen webinar, s katerim si boste lahko razjasnili marsikatero vprašanje o dobrem vodenju osebnih financ.

Začaran krog

Ste že kdaj pomislili: "Zakaj se vedno vrtim v krogu z denarjem? Kako naj sploh uredim finance, ko pa komaj shajam iz meseca v mesec?" Verjemite, niste edini. Mnogo ljudi se srečuje z enakimi skrbmi, nenehnimi finančnimi težavami in prepiri zaradi denarja.

Urejene finance niso pomembne le za vašo denarnico, temveč tudi za vašo splošno kakovost življenja. Mnogi pari se stalno prepirajo zaradi denarja, kar pogosto negativno vpliva na njihov odnos. Na prihajajočem webinarju pa boste izvedeli, kako se tem konfliktom izogniti in namesto tega graditi zdrav odnos do financ, tako individualno kot skupaj s partnerjem.

Brezplačen webinar, ki vam bo pomagal začrtati pravo smer

Brezplačni webinar, ki ga pripravljata zakonca Mori, je prava skrinja zakladov. Na njem se boste naučili, kako urediti svoje finance in zaživeti brez stresa! To je brez dvoma najboljše orodje, za doseganje finančne stabilnosti in izboljšanja kakovosti življenja.

Zakaj je ta webinar drugačen? Zato, ker boste dobili konkretne rešitve in preverjene strategije, ki jih lahko uporabite takoj, ne glede na to, kakšna je vaša trenutna finančna situacija. Webinar bosta vodila strokovnjaka na področju osebnih financ, ki sta tudi sama nekoč bila v podobni situaciji kot ti, Smiljan Mori in Helena Kodrič Mori.

Pridružite se brezplačnemu webinarju o financah, ki bo 24. 10. ob 19. uri.

Kaj lahko pričakujete?

Naučili se boste, kako urediti svoje finance enkrat za vselej, tudi če se vam trenutno zdi, da je situacija brezizhodna.

enkrat za vselej, tudi če se vam trenutno zdi, da je situacija brezizhodna. Zakonca Mori bosta razkrila, kako preprečiti prepire zaradi denarja in namesto tega zgraditi finančno sodelovanje s partnerjem.

in namesto tega zgraditi finančno sodelovanje s partnerjem. Dobili boste napotke, kako zaživeti bolj sproščeno, brez nenehnih skrbi, kako boste preživeli mesec.

To niso le teorije. Midva s Smiljanom sva pred 25 leti začela z nič. Tudi pri nama so bili prepiri zaradi denarja nekaj povsem običajnega. A ko sva se odločila, da bova prevzela nadzor nad svojimi financami, se je življenje spremenilo na bolje. Zdaj sva že več kot 120 tisoč ljudem pomagala doseči finančno stabilnost – in zdaj želiva pomagati tudi vam.

Kdo se lahko pridruži?

Vsi, ki si želijo prenehati vrteti v krogu finančnih težav in končno narediti korak k boljši finančni prihodnosti. Ne glede na to, ali imate majhno plačo ali veliko finančnih obveznosti – rešitve obstajajo. Pomembno je le, da naredite prvi korak.

Ne zamudite te priložnosti, da dobite uporabne in preverjene informacije, ki vam bodo pomagale urediti finance in zaživeti brez stresa. Pridružite se webinarju 24. 10. ob 19. uri in stopite na pot finančne stabilnosti.

Tudi vsi, ki ste sodelovali v nagradni igri za udeležbo v delavnici Smart Money po svojem izboru, boste prejeli možnost udeležbe v tem izjemnem webinarju, kjer bomo razglasili nagrajenca!

Finančne težave niso nekaj, s čimer bi se morali spopadati sami. Čas je, da naredite prvi korak k bolj stabilni prihodnosti! Ne pozabite – majhni koraki lahko prinesejo velike spremembe.