Levji delež rasti menjave z nečlanicami predstavljajo posli oplemenitenja, ki obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo uvoženega blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek. Ti posli so še posebej poudarjeni v farmacevtski industriji in trgovini s Švico, od koder prihajata največja tuja vlagatelja v farmacevtsko panogo, Novartis in Sandoz.

Brez poslov oplemenitenja se je vrednost izvoza zvišala za 30 odstotkov in dosegla 971,5 milijona evrov.

Uvoz blaga je medtem julija dosegel 5,14 milijarde evrov in bil za 34,5 odstotka večji kot v lanskem juliju. Uvoz iz držav EU se je ustavil pri skoraj 2,64 milijarde evrov, kar je bilo 10,6 odstotka več kot v enakem času lani, uvoz iz tretjih držav pa je poskočil za 74 odstotkov na 2,50 milijarde evrov.

Posli oplemenitenja so imeli v tem primeru še večji učinek. Brez njih bi se uvoz iz nečlanic EU povečal le za 3,1 odstotka na 819,1 milijona evrov.

Pokritost uvoza z izvozom je bila julija 106,2-odstotna, Slovenija pa se je vrnila k presežku v blagovni menjavi. Dosegel je 320,5 milijona evrov.

Od začetka leta do konca julija je izvoz blaga dosegel 35,81 milijarde evrov in bil za 9,6 odstotka večji kot v prvih sedmih mesecih lani. Izvoz v članice EU se je povečal za skromnih 0,6 odstotka na skoraj 18,54 milijarde evrov, izvoz v nečlanice EU pa za 21,1 odstotka na 17,27 milijarde evrov.

Vrednost uvoza se je medtem v sedmih letošnjih mesecih dvignila za 16,5 odstotka na nekaj manj kot 38 milijard evrov. Uvoz iz držav EU se je povečal za 0,3 odstotka na 18,95 milijarde evrov, uvoz iz tretjih držav pa za 38,8 odstotka na 19,05 milijarde evrov.

V sedmih mesecih skupaj Slovenija še vedno beleži občuten primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino. V tem obdobju je dosegel 2,19 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 94,2-odstotna.