Izobraževanje odraslih: s pravo šolo je vse mogoče

Več znaš, več veljaš! To je rek, ki v praksi dokazuje, da tisti, ki vlagajo v svoje izobraževanje, na trgu dela kotirajo višje od tistih, ki se za to ne odločijo.

ERUDIO izobraževalna skupina je tista, ki izstopa iz povprečja, saj ponuja popoln online študij. Foto: Canva

V času hitrih sprememb in tehnološkega napredka je učenje postalo nujno. V sodobni družbi si preprosto ne smemo več privoščiti, da bi zaspali na lovorikah in si mislili, da to, kar smo se naučili v mladosti, zadošča. Če želimo karierno napredovati in postati boljši tudi na osebnem področju, sta izobraževanje in pridobivanje novih znanj ključ do uspeha.

Odrasli se, ko se odločajo za karierno spremembo ali neko novo pot, pogosto srečujejo z izzivi, kot so spremembe trga dela ter potrebe po prilagajanju novim tehnologijam in trendom. Vsi ti izzivi so med drugimi tudi razlog, da se odločajo za različne oblike dodatnega izobraževanja, bodisi formalnega bodisi neformalnega. Odrasli si z izobraževanjem ne odpirajo le vrat do novih priložnosti in boljših zaposlitev, temveč tudi do bolj izpolnjujočega in aktivnega življenja.

Znanje je cenjeno

Gotovo ste slišali za rek, kdor več zna, več velja. Potrjujejo ga tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije in Urada za makroekonomske zadeve. Višja izobrazba ne prinaša le možnosti napredovanja na delovnem mestu, temveč tudi boljšo plačo. Višja izobrazba se namreč še vedno kaže v višjem plačilu. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se povprečne neto mesečne plače v Sloveniji močno razlikujejo glede na raven izobrazbe. V letu 2022 so imeli ljudje z visokošolsko izobrazbo v povprečju med 500 in 700 evri višjo plačo od tistih z nižjo izobrazbo. Podatki, ki jih je analiziral Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), pa kažejo, da so visoko izobraženi zaposleni leta 2021 relativno prejemali 44 odstotkov višjo plačo kot srednješolski maturanti.

Višja in boljša plača je zagotovo eden izmed glavnih razlogov, da se odrasli odločajo za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje. A hkrati se številni ob vseh obveznostih, ki jih imajo, včasih težko lotijo česa novega. Skrbi jih, ali bodo znali uspešno žonglirati med študijskimi, družinskimi in službenimi obveznostmi. Porajajo se dvomi, ali bodo zmogli in se znali učiti, tako kot so se, ko so bili mlajši, a dejstvo je, da nikoli ni prepozno za pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc. Pomembno je le, da ob odločanju za izobraževanje in izobraževalno ustanovo dobro premislite, kje in kako boste pridobivali novo znanje. Odločite se za način izobraževanja, ki bo pisan na kožo vam in vašim potrebam. V poplavi ponudbe je ERUDIO izobraževalna skupina tista, ki izstopa iz povprečja, saj ponuja popoln online študij, ki študentom omogoča, da si ga prilagodijo v skladu s svojimi potrebami in zmožnostmi. Študirajo lahko iz udobja lastnega doma in sami oblikujejo svoj študijski urnik.

Odrasli si z izobraževanjem ne odpirajo le vrat do novih priložnosti in boljših zaposlitev. Foto: Canva

Opremijo vas z znanjem, ki ga lahko uporabite takoj

ERUDIO izobraževalna skupina je že od leta 1993 usmerjena v izvajanje inovativnih metod učenja in iskanje rešitev, da bi udeležencem omogočila lažjo in učinkovito pot do kakovostnega izobraževanja in formalnega znanja. Smo več kot šola, smo partner, ki odraslim ponuja različne oblike izobraževanja. Na ERUDIO se lahko odrasli izobražujejo na različnih stopnjah, od srednješolskih in poklicnih tečajev pa vse do magistrskih študijskih programov.

Zavedajo se odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih. Želijo ohranjati status prijazne in strokovne izobraževalne ustanove, v kateri je znanje glavna vrednota in ki ostaja partner gospodarstvu. S tem v mislih vam ponujajo široko paleto programov na različnih stopnjah. Znani so po tem, da se odzivajo na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, v pedagoško in strokovno delo pa več kot uspešno uvajajo številne novosti. Njihov cilj je izobraževati ljudi, ki bodo zaposljivi in z znanjem konkurenčni v delovnem okolju.

Na ERUDIO visoki šoli ponujajo tri dodiplomske ter dva magistrska programa.

Gerokineziologija: S študijem gerokineziologije boste postali strokovnjak s področja gibanja človeškega telesa. Študij se osredotoča na razumevanje in vplive telesnih dejavnosti na zdravje in počutje starejših.

Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Postali boste diplomirani ekonomist, poznavalec mednarodnega poslovanja in podjetništva.

Trajnostni turizem: Na tekočem boste z najnovejšimi trendi na področju upravljanja z dediščino, lokalno kulinariko in najsodobnejšimi trendi v turizmu.

Diplomanti visoke šole boste lahko izobraževanje nadaljevali na magistrski stopnji, kjer boste lahko izbirali med programoma podjetništvo in mednarodno poslovanje ter poslovanje in trajnostni turizem.

Na ERUDIO se lahko odrasli izobražujejo na različnih stopnjah, od srednješolskih in poklicnih tečajev pa vse do magistrskih študijskih programov. Foto: Canva

Na ERUDIO višji strokovni šoli se izvaja kar 12 atraktivnih programov, ki pokrivajo različna področja in karierne poti. Bodoči študenti lahko izbirajo med naslednjimi programi: Strojništvo

Računalništvo in informatika

Medijska produkcija

Gostinstvo in turizem

Kozmetika

Ekonomist/Računovodja

Logistično inženirstvo

Mehatronika

Organizator socialne mreže

Varstvo okolja

Gradbeništvo

Velnes ERUDIO ponuja tudi vrsto drugih srednješolskih programov, namenjenih izobraževanju odraslih, ki so zasnovani tako, da ustrezajo različnim interesom in kariernim ciljem posameznikov. Ena izmed številnih prednosti pridobivanja znanja pri njih je tudi ta, da vpisi za odrasle potekajo vse leto.

To pa ni vse, kar ponuja ERUDIO izobraževalna skupina. Pod njihovim okriljem delujeta tudi dve jezikovni šoli: LanguageSitter in Jezikovna Akademija , ki ponujata po meri krojene jezikovne tečaje v ciljnem jeziku, namenjene posameznikom in podjetjem.

Na ERUDIO se zavedajo, da si njihovi študenti želijo pridobiti znanje, ki je na trgu iskano in zaželeno, zato so ponosni, da sodelujejo s predavatelji iz gospodarstva in industrije, saj s tem poskrbijo, da pridobljeno znanje ni zgolj teoretično, temveč tudi praktično. Odzivajo se na potrebe na trgu in ponujajo programe, ki študentom omogočajo takojšnjo zaposlitev in konkurenčnost na trgu dela. Študij na ERUDIO je drugačen, temelji na osebnem pristopu in pridobivanju znanja, ki ga boste lahko takoj unovčili tudi v praksi. S povezovanjem s strokovnjaki in delodajalci na trgu vam odpirajo vrata pri iskanju vaše nove sanjske službe.

