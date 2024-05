Fraport v prvem četrtletju pozitivno presenetil analitike

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je zvišal za 34 odstotkov, čisti dobiček pa je bil pri 12,7 milijona evrov, potem ko je družba v prvem lanskem četrtletju ustvarila 33 milijonov evrov izgube.

Vodstvo se boji rastočih stroškov

Kot je v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Fraporta, zapisalo vodstvo družbe, so poslovanje v prvem četrtletju zaznamovale večdnevne stavke, ki so preprečile boljši izid. Glede na okoliščine so analitiki po navedbah dpa sicer pričakovali slabšega.

Vodstvo je opozorilo tudi na višje stroške, ki so bili predvsem posledica višjih dajatev zaradi povečanega prometa in rasti plač. Kljub vsem izzivom so obeti za letos po njihovih besedah stabilni.

Tudi v Sloveniji višji prihodki

Prihodki družbe Fraport Slovenija so se v medletni primerjavi zvišali za 13 odstotkov na 9,7 milijona evrov, EBITDA za 46 odstotkov na 1,6 milijona evrov, čista izguba pa se je znižala z 1,2 milijona evrov na 700 tisoč evrov.

Število potnikov na frankfurtskem letališču se je v medletni primerjavi povečalo za deset odstotkov na 12,53 milijona, obseg tovora pa se je povečal za šest odstotkov. Na brniškem letališču se je število potnikov povečalo za 28 odstotkov na 258 tisoč, obseg tovora pa je upadel za 0,8 odstotka.