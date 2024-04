Eberlincu se v vodstvu Plinovodov pridružuje Bitenc

V družbi Plinovodi so na spletni strani objavili, da se je nadzorni svet, ki mu predseduje nekdanji premier, minister in poslanec Anton Rop, na podlagi akta o ustanovitvi in skladno s poslovnikom o delu nadzornega sveta ter priporočili in pričakovanji iz kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države odločil za osebni povabili notranjemu in zunanjemu kandidatu.

Znova so tako za generalnega direktorja imenovali Marjana Eberlinca, ki operaterja prenosnega plinskega sistema vodi že od začetka tega tisočletja in velja za direktorja z najdaljšim stažem v slovenski energetiki.

Temu pa se po novem pridružuje Matija Bitenc, ki je do konca marca vodil največjega veletrgovca s plinom Geoplin, a so ga družbeniki s položaja glavnega direktorja po približno letu in pol brez navedbe konkretnih razlogov odpoklicali. V začetku lanskega decembra je Bitenc po nekaj manj kot štirih letih medtem odstopil z mesta člana uprave Petrola, največjega trgovca z naftnimi derivati in krovnega podjetja Geoplina.