Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je danes skupaj z delegacijo veletrgovca s plinom Geoplin obiskal azerbajdžansko prestolnico Baku in se srečal z vodilnimi predstavniki države na področju energetike. V okviru obiska sta Geoplin in državni energetski velikan Socar podpisala memorandum o sodelovanju glede dobav zemeljskega plina.

Kumer se je v prestolnici z nafto in plinom bogate države ob Kaspijskem morju srečal s predsednikom uprave državne naftne in plinske družbe Socar Rovšanom Nadžafom in z azerbajdžanskim ministrom za energijo Parvizom Šahbazovim. Namen srečanja je bil sodelovati v pogovorih glede dobave zemeljskega plina iz Azerbajdžana, katerega vloga med največjimi dobavitelji plina v EU se v zadnjih letih krepi, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Slovensko delegacijo je na obisku spremljala gospodarska delegacija podjetja Geoplin, ki jo je vodil direktor Simon Urbancl.

Memorandum o sodelovanju glede zemeljskega plina

V okviru obiska sta Geoplin in Socar podpisala memorandum o sodelovanju glede dobav zemeljskega plina, ki po navedbah največjega slovenskega veletrgovca s plinom odpira pot za nadaljnje sodelovanje obeh držav na področju oskrbe z omenjenim energentom in s tem zanesljive energetske oskrbe Slovenije.

Kumer je poudaril, da je obisk v Azerbajdžanu bistvenega pomena za utrditev strateškega partnerstva in zagotavljanje zanesljive oskrbe Slovenije z zemeljskim plinom. Memorandum o sodelovanju glede dobave zemeljskega plina iz Azerbajdžana v Slovenijo predstavlja ključen korak k poglabljanju sodelovanja na tem področju, je dodal. Minister je izpostavil, da Azerbajdžan predstavlja nadaljnjo možnost za diverzifikacijo plinske oskrbe Slovenije po tistem, ko je Slovenija leta 2023 obudila dobave plina iz Alžirije.

Azerbajdžan je po Kumrovih besedah postal pomemben strateški energetski partner EU, v zadnjem času pa se je okrepil interes za poglobitev sodelovanja med državama na energetskem področju, kar je spodbudilo pogovore med obema stranema tudi na politični ravni. Ti so med pristojnima ministrstvoma stekli marca.

Podpora države bistvenega pomena

Da je pri prizadevanju Geoplina za sodelovanje z velikimi svetovnimi dobavitelji zemeljskega plina, kot je Socar, podpora države bistvenega pomena, je medtem v sporočilu za javnost zapisal Urbancl.

Kumer se je sicer v Bakuju srečal tudi z azerbajdžanskim ministrom za ekologijo in naravne vire Muhtarjem Babajevim, ki je med drugim predsedujoči podnebni konferenci COP29. Ta bo novembra potekala v Azerbajdžanu.

Govorila sta o pripravah na podnebno konferenco, prioritetah in tematskih sklopih ter potrebi po ohranitvi ambicije. Kumer je ob tem po navedbah ministrstva poudaril nujnost doseganja ambicioznih ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, ki morajo temeljiti na že sprejetih odločitvah. Pogovor je tekel tudi o pobudah v sklopu izvajanja konvencije ZN o boju proti podnebnim spremembam, pomenu implementacije projektov s področja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.