Kumer: Pred sprejetjem odločitve o kavcijskem sistemu dodatni sestanki

S posvetom smo naredili korak naprej na poti do dokončne odločitve o uvedbi kavcijskega sistema, hkrati pa so se pokazala še vedno določena vsebinska razhajanja, je ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Ta bodo deležniki poskušali poenotiti na sestankih v poletnih mesecih, potem bo sprejeta dokončna odločitev.

"Še vedno imam upanje, da dosežemo konsenz, zato me veseli, da sta obe strani konstruktivno pristopili k današnjemu posvetu, predstavitve so bile res vsebinsko bogate, diskusija se je zavlekla precej dlje, kot smo predvidevali," je v izjavi medijem vtise strnil minister Bojan Kumer.

Po njegovih besedah imamo v Sloveniji zelo dober trenutni sistem ravnanja z odpadki, hkrati pa imamo pred sabo ambiciozne cilje, ki jih z obstoječim sistemom ne bo mogoče doseči. "To smo danes vsi ugotovili, dosežen je tudi konsenz, da nekaj moramo narediti. Obstajata dve poti, znotraj katerih so natančni načrti," je poudaril minister.

Kot je poudaril, bodo v naslednjih tednih oz. do konca avgusta aktivnosti usmerjene v to, da natančno razdelajo ter se poenotijo glede podatkov in dejstev, pri katerih imajo deležniki nasprotujoča stališča. "Potem je na političnih odločevalcih, da sprejmemo odločitev," je dodal in obenem spomnil na to, da je uvedba kavcijskega sistema tudi ena od zavez iz koalicijske pogodbe. "Jaz sem predan temu, da bi ga rad uvedel na podlagi dejstev in konsenza," je še izpostavil.

Da so deležniki na različnih bregovih glede podatkov, kot sta denimo deleža recikliranih plastenk in pločevink, je po koncu posveta pojasnila vodja direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu Tanja Bolte. Razhajanja pa so tudi pri financiranju uvedbe sistema. Izhodišča glede obeh tematik bodo soočili na sestankih, ki bodo do konca avgusta potekali v manjših skupinah, je napovedala Bolte. Še eno srečanje pa bodo izvedli na temo priprave akcijskega načrta o ukrepih za izvedbo okoljskih ciljev na področju odpadne embalaže, če odločitve o uvedbi kavcijskega sistema ne bo. "Ta načrt mora država predložiti Evropski komisiji, ki oceni, ali je ta izvedljiv in potem v sklopu tega vse aktivnosti tudi izvesti," je razložila Tanja Bolte. Po izvedbi omenjenih sestankov bo ministrstvo tudi sprejelo odločitev, kako naprej, je še dodala.

Da je bila današnja razprava konstruktivna, je ocenil tudi predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije Sebastijan Zupanc. V zbornici, v katero se povezuje večina komunalnih podjetij v državi, so prepričani, da lahko Slovenija okoljske cilje do leta 2030 doseže z nadgradnjo obstoječega sistema ob partnerstvu s pristojnim ministrstvom in industrijo pijač.

O tem, da lahko predvidene okoljske cilje glede odpadne embalaže uresničimo le z uvedbo kavcijskega sistema, pa je v izjavi po koncu posveta poudaril tudi predsednik Združenja industrije pijač, ki deluje pod okriljem Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Marian Šefčovič. Da je kavcijski sistem prava pot, pričajo tudi podatki o tem, da ga že ima ali ga še uvaja več kot 70 odstotkov držav članic EU. Za sprejetje dokončne odločitve po njegovi oceni ni več veliko časa. "Verjamem, da v roku nekaj mesecev najdemo skupni cilj, najdemo odgovor na to in skupaj rešitev," je sklenil.