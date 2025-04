Evropske in azijske borze so se danes vrnile v zelene številke in delno nadoknadile izgube preteklih dni. Je zdaj pravi čas za nakup? Kako so se odzvali slovenski vlagatelji na posledice Trumpovih carin? Odgovore smo poskušali najti pri bankah, borznoposredniških hišah in slovenskih upravljavcih investicijskih skladov na konferenci Dnevi slovenskega kapitalskega trga, ki danes poteka v Ljubljani.

Borze so danes spet v zelenem. Je čas za nakup? "Odvisno, kaj kupujemo," odgovarja direktor borznoposredniške hiše Equito Luka Gubo. "Ravnokar sem dobil klic iz Forda, da imajo ogromne popuste, ker so v paniki zaradi Trumpa," vpliv carin na vse vidike gospodarstva ponazori Gubo in nadaljuje z dogajanjem na trgih kapitala: "Če imamo dovolj dolg horizont, potem delnice seveda spadajo v portfelj. Morda torej je čas za nakupe, lahko pa da bo volatilnost na trgih ostala in da bomo v prihodnje videli še nekaj popustov tudi na delniških trgih."

Prevelike panike med strankami Equita po Gubovih besedah ni bilo. "Stranke vedno naučimo, da so trgi zelo volatilni, in zato portfelje sestavljamo tako, da so prilagojeni njihovi osebni situaciji. Če ima nekdo investicijski horizont zelo dolg, mora biti pripravljen prevzeti tveganje. Tudi desetodstotni padec v tednu dni," razloži Gubo.

Kako so se odzvali slovenski vlagatelji?

"Največji strahovi naših strank v preteklih dneh so bili, kaj bo jutri. Ali se bo dogajanje na trgih kapitala nadaljevalo? Seveda nihče od nas ni vedeževalec," na vprašanje, kako so se na dogajanje na svetovnih trgih kapitala v zadnjih dneh odzvale njihove stranke, odgovarja vodja podružnice v Sloveniji BKS bank Jana Benčina Henigman.

"Svojim strankam svetujemo, da – če res ni nujno – počakajo s prodajo in se umirijo. Da ne sprejemajo prenagljenih odločitev. Tudi na finančnih trgih so cikli. Seveda ima vsaka stranka svoje preference in potrebe, in če je res zelo nujno, potem se tudi prodaja," je še pojasnila Benčina Henigman.

Kaj pravijo upravitelji slovenskih investicijskih skladov?

"Naši člani sklade upravljajo aktivno in budno spremljajo, kaj se dogaja. Nekateri so določene poteze že naredili," pojasnjuje direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov Mira Koporčić Veljić.

"Vendar naša industrija nagovarja vlagatelje, da varčujejo dolgoročno. Mi verjamemo, da je vsak tak nihaj tudi priložnost. Dolgoročno, postopno varčevanje nas zavaruje pred temi tveganji. Z vsakomesečnimi nakupi pravzaprav lahko take padce izkoristimo tudi sebi v prid. Zgodovinsko gledano se je trg vedno pobral," je poudarila Koporčić Veljić.

Minister Boštjančič pričakuje enoten in odločen odziv na ameriške carine

"V ZDA so na oblasti ljudje, ki so trmasti, in verjamem, da ne bodo zelo hitro spoznali, da je takšna politika dolgoročno slaba za ves svet, tudi za ZDA," je izpostavil Boštjančič. Foto: STA Finančni minister Klemen Boštjančič pričakuje, da se bo EU na ameriške uvozne carine odzvala enotno in odločno. "Ne zagovarjam takoj recipročnih carin, je pa pomembno, da Evropa pokaže, da se ZDA ne bo pustila, da ta ravna z njo, kot se ji zazdi," je ob robu dneva slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani dejal minister.

"To, kar se je nedavno zgodilo v ZDA, je verjetno največji pretres na svetovnem trgu v zadnjih desetletjih," je napovedano uvedbo ameriških carin danes pospremil Boštjančič. Svetovni trgi so po njegovih besedah občutljivi že na napovedi, kaj šele na dejanske ukrepe.

"Večina sveta meni, da so ukrepi ZDA korak v napačno smer. A v ZDA so na oblasti ljudje, ki so trmasti, in verjamem, da ne bodo zelo hitro spoznali, da je takšna politika dolgoročno slaba za ves svet, tudi za ZDA," je prepričan Boštjančič, ki pričakuje enoten in odločen odziv EU.

O odzivu so že v ponedeljek razpravljali trgovinski ministri EU, v petek in soboto bo o tem tekla beseda tudi na zasedanju finančnih ministrov. "Slovenija v tej zgodbi igra timsko," je glede slovenskega stališča dejal minister.

Slovenija ima z izjemo lanskega leta v trgovinski menjavi z ZDA presežek, torej v ZDA več izvozi kot iz ZDA uvozi. Če ZDA Evropske unije pri uvedbi carin ne bi obravnavala celovito, ampak bi uvedla carine za vsako državo posebej, bi bile carine za Slovenijo višje, kot so, je pojasnil Boštjančič. Ob tem po njegovih besedah večino slovenskega izvoza v ZDA predstavljajo farmacevtski izdelki, za katere ameriške carine ne veljajo.

"Tako je Slovenija vsaj navidezno za zdaj zmagovalec," je analizo, ki jo je te dni objavil časnik Financial Times, da bodo carine najmanj prizadele Slovenije, pokomentiral finančni minister. Ob tem je dodal, da v takšnih dogodkih nihče ne more biti zmagovalec.