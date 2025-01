BDP območja z evrom v zadnjem četrtletju 2024 stagniral, letna rast 0,7-odstotna

Gre za predhodne ocene gibanja BDP, ki temeljijo na nepopolnih podatkih in so lahko še revidirane, je v današnji objavi opozoril evropski statistični urad.

V tretjem lanskem četrtletju sta tako območje evra kot EU dosegla 0,4-odstotno rast BDP. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2023 se je BDP v območju evra v zadnjem lanskem četrtletju okrepil za 0,9 odstotka, v EU pa za 1,1 odstotka. V tretjem četrtletju je bila medletna rast 0,9- oziroma enoodstotna.

Portugalska z največjo rastjo BDP

Med državami EU, za katere je Eurostat že imel podatke, so največjo rast BDP v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi s predhodnim zabeležile Portugalska (+1,5 odstotka), Litva (+0,9 odstotka) in Španija (+0,8 odstotka). Padec BDP so imele Irska (–1,3 odstotka), Nemčija (–0,2 odstotka) in Francija (–0,1 odstotka).

V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2023 so največjo rast BDP dosegle Litva (+3,6 odstotka), Španija (+3,5 odstotka) in Portugalska (+2,7 odstotka), padce pa so imele Nemčija in Avstrija (obe –0,2 odstotka) ter Estonija (–0,1 odstotka).

Podatkov za Slovenijo še ni

Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS bo podatke za zadnje lansko četrtletje in prvo oceno za celotno 2024 objavil sredi februarja.