Zadnji dan za nabiranje volilnih glasov

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami lahko kandidati in njihovi podporniki le še današnji dan izkoristijo za nabiranje volilnih glasov. Zaključuje se namreč volilna kampanja, ob polnoči pa bo nastopil volilni molk, ko bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Volilni molk bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

V času volilnega molka bo na ministrstvu za notranje zadeve delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. V nočeh s petka na soboto in s sobote na nedeljo lahko morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan od 7. do 19. ure pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

V nedeljo bodo sicer volivke in volivci v vseh 212 občinah odločali o novih županih, občinskih svetnikih ter ponekod tudi članih svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti za prihodnje štiriletno obdobje.