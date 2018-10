Janković: Ne potrebujem programa in ni mi treba dajati obljub #foto

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se poteguje za četrti mandat, je s skupno več kot 4.300 podpisi podpore na upravno enoto danes vložil kandidaturo za župana in kandidatno listo za mestni svet. Janković meni, da ne potrebuje programa in obljub, ker so v 12 letih veliko naredili za razvoj Ljubljane. Na volitvah pričakuje zmago v prvem krogu.

Janković se je ob vložitvi kandidature za župana Mestne občine Ljubljana in kandidature Liste Zorana Jankovića za ljubljanski mestni svet v izjavi novinarjem zahvalil občanom za overjene podpise podpore, ki jih je več, kot jih je bilo potrebnih.

Kot je povedal, ne iščejo zavezništev z nobeno stranko ali listo, saj imajo zavezništvo z Ljubljančankami in Ljubljančani. "Odločili bodo volivci. Res je, da se javljajo novi kandidati. Vse jemljem resno, a nikogar se ne bojim," je ponovno zagotovil Janković.

Predvsem je, kot je dejal, hvaležen za podporo Listi Zorana Jankovića, brez katere po njegovem mnenju ne bi bilo razvoja Ljubljane. Napovedal je, da bo njihovo delo do zadnjega dne aktualnega mandata enako kot zadnja štiri leta oz. vseh 12 let in da bodo vsak dan opravljali svoje dolžnosti.

Kot je poudaril, so svetnice in svetniki njegove liste v preteklih mandatih sprejemali stališča na mestnih odborih, kjer ni bilo medijske pozornosti, takšno delo pa bodo nadaljevali. "Na eni strani imamo tiste, ki na novo kandidirajo in obljubljajo, kar menijo, da je treba narediti, na drugi strani pa stabilno Listo Zorana Jankovića in župana. Za nas govorijo opravljena dela," je prepričan Janković.

Prav zato po njegovem mnenju ne potrebuje programa in mu ni treba ničesar obljubljati, saj bodo nadaljevali dozdajšnje delo. "Naša pot je zelo jasna. Vse, kar naredimo, zagotavlja in dviguje kakovost življenja vsakemu prebivalcu Ljubljane," je dejal župan. Tako je med drugim spomnil tudi na današnji začetek gradnje Cukrarne in odprtje skate parka pod Fabianijevim mostom.

Kdo so preostali kandidati?

Kandidaturo za županski stolček v prestolnici so do zdaj napovedali še:

- poslanec SDS in ljubljanski mestni svetnik Anže Logar, ki ga bo podprla tudi NSi,

- ljubljanski mestni svetnik in nekdanji poslanec Dragan Matić, ki bo kandidiral za SMC,

- Smiljan Mekicar, ki bo kandidat stranke Dobra država,

- Mihael Rihar, ki ga v boj za župansko mesto pošilja Stranka Naprej Slovenija,

- Mirko Brnič Jager, ki naj bi bil kandidat Zelenih Slovenije Andreja Čuša.