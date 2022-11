Izolski župan se bo pomeril s petimi protikandidati

Aktualni izolski župan Danilo Markočič se po aferah, ki so odmevale tudi na državni ravni, podaja na volitve brez podpore političnih strank. Imel bo pet tekmecev: Mojco Mahajnc, Milana Bogatiča, Vasilija Žbogarja, Mitjo Kobala in Romino Kralj. V Šaredu in Baredih bo tudi referendum o ustanovitvi nove krajevne skupnosti.

Markočič je bil v minulem mandatu deležen precejšnje pozornosti. Najprej je odmevala afera, ko je občina poravnala hotelski račun za nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in njena otroka. Župan sicer trdi, da računa ni podpisal sam, ampak občinski uradnik.

Nato je prišla v medije zgodba o oljčniku, ki naj bi ga drago prodal podjetju, ki je poceni kupilo občinsko zemljišče. Posla niso izpeljali, poudarja Markočič in dodaja, da volivcem prepušča odločitev, ali mu bodo verjeli ali ne.

Markočič želi zaključiti številne začete projekte

Pred štirimi leti je bil izvoljen kot član Desusa, tokrat je na čelu Izolske županove liste. Kot razlaga, se je odločil za vnovično kandidaturo zato, ker želi zaključiti številne začete projekte. Kot zagotavlja, je poskrbel, da je občina manj zadolžena kot pred štirimi leti, občina pa da je v njegovem mandatu za projekte dobila trikrat toliko evropskih sredstev kot v prejšnjih dveh skupaj. Gre za 15 milijonov evrov, v kar še niso všteta sredstva za južni del ribiškega pristanišča in za kulturni dom, je dejal.

Obraz SDS Mojca Mahajnc bi na prvo mesto postavila blaginjo za vse prebivalce

Obraz SDS je, kot že na državnozborskih volitvah, 49-letna zavarovalna zastopnica Mojca Mahajnc, ki se je pred desetimi leti v Izolo za stalno preselila iz Šmarja pri Jelšah. Poudarja potrebo po sodelovanju in strpnosti. Kot je dejala, je življenje posvetila učenju znanja in spretnosti, ki temeljijo na udejanjanju človekovih pravic v praksi. Kot županja bi se zavzemala za butični turizem, pri katerem bi sodelovali lokalni ponudniki izdelkov in storitev, na primer kmetje in ribiči. Obljublja, da bi bila zanjo na prvem mestu blaginja za vse prebivalce, s stanovanji za mlade in s skrbjo za starejše.

Kandidata tudi upokojenec in jadralec

Kandidata Gibanja Svoboda Milana Bogatiča podpirata tudi v občinskem svetu zastopani listi Izola prihodnosti ter Mef in Izolani. 70-letni upokojenec, ki je dolgo vodil koprski carinski urad, bi prednostno pospešil sprejetje občinskega prostorskega načrta, potem ko so občani na referendumu zavrnili predlog sedanjega občinskega vodstva. Da se mladi ne bi več izseljevali, bi jim z ustanovitvijo tehnološkega parka poskusil priskrbeti dobro plačana delovna mesta. Omogočil bi jim nakup občinskih stanovanj, tako da bi najemnino šteli kot obročno odplačevanje kupnine. Prepričan je, da ima Izola dovolj sonca in kmetijskih zemljišč za povečanje samooskrbe z energijo in hrano. Obljublja tudi nov športni center.

Jadralec s tremi olimpijskimi medaljami Vasilij Žbogar je napovedal, da bi se županovanju popolnoma posvetil in bi druge dejavnosti pustil ob strani. Skupaj s predstavniki svoje liste 47-letni diplomirani ekonomist opozarja, da si mladi ne morejo kupiti stanovanj, in meni, da je na podeželju dovolj prostora za reševanje te problematike. Ocenjuje, da je občina prodala preveč zemljišč. Komunalo Izola bi razdelil na več delov, med njimi bi bil stanovanjski sklad. Obljublja tudi gradnjo novega doma upokojencev, ker obstoječi ne ustreza standardom. Ugotavlja, da je v Izoli velik problem zasvojenost, ne le z drogami, ampak tudi z elektronskimi napravami. Mlade želi odvrniti od tega z izgradnjo mladinskega centra na območju Arga.

Kobal: "Če imaš za sabo stranko, se moraš upogibati Ljubljani"

Upokojeni davčni inšpektor Mitja Kobal se je pred štirimi leti potegoval za županski položaj kot predstavnik SDS in dobil manj kot štiri odstotke glasov. Kot pravi, je "prišel do spoznanja, da če imaš stranko za sabo, se moraš upogibati Ljubljani." Zato je 66-letnik oblikoval novo listo za občinski svet. Meni, da bi nepozidana občinska zemljišča, po katerih je veliko povpraševanje, morali uporabiti "za to, da bi imela Izola nekaj od tega." Turizem bi želel dvigniti na višjo raven, tudi cenovno. Med projekti postavlja v ospredje nov dom upokojencev, stanovanja za mlade in garažno hišo. Obljublja še gradnjo pokritega bazena, ki bi ga uporabljali predvsem otroci, blizu Simonovega zaliva.

Kandidatka SD ima za seboj tri mandate v občinskem svetu

Po mnenju 48-letne učiteljice na gimnaziji z italijanskim učnim jezikom Romine Kralj Izola najbolj potrebuje medsebojno povezovanje občanov, župan pa bi jim moral dajati realna upanja in jih vključevati v odločanje. Predstavnica SD, po izobrazbi diplomirana inženirka kemije, ima za seboj tri mandate v občinskem svetu. Za največjo težavo v mestu je označila parkiranje, zato ima v programu gradnjo garažnih hiš na Lonki in pri ladjedelnici. Povečala bi število malih avtobusov, ki vozijo po mestu. Obljublja tudi nov kulturni dom. Zavzema se za urejanje prostora okrog vrtcev in šol, čiščenje plaž in podvojitev števila dreves v mestu. Prepričana je, da ženske opazijo tovrstne težave prej kot moški.

Foto: STA

Hkrati z lokalnimi volitvami bo v dveh vaseh nad Izolo potekal referendum o ustanovitvi krajevne skupnosti Šared-Baredi, ki bi se izločila iz krajevne skupnosti Korte. Nova krajevna skupnost bi imela nekaj manj kot 800 prebivalcev, v stari pa bi ostalo približno 1.400 vaščanov Kort in Malije.