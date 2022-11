Igor Zupančič: Rad imam Škofljico in to dokazujem ne z besedami, temveč z dejanji

Oglasno sporočilo

Igor Zupančič se prvič podaja v tekmo za župana občine Škofljica. Vir: osebni arhiv

V boj za župansko mesto se podajate prvič. Kaj vas je spodbudilo k temu, da vložite kandidaturo?

Na Škofljici sem odraščal, tukaj živim in delam še danes. Ravno zato vem, kakšen potencial Škofljica skriva in da je možnosti za napredek še veliko. Ta potencial želim oživiti in jo popeljati na pot razvoja, pri tem pa se osredotočiti na povezovanje in sodelovanje na vseh ravneh družbenega udejstvovanja. Tako želim skupaj s svojo ožjo ekipo in vsemi, ki delijo mojo vizijo na lokalni ravni, Škofljico preobraziti v kraj priložnosti za mlade in podjetnike ter učvrstiti medgeneracijsko sodelovanje.

Kateri so glavni poudarki vašega programa, čemu želite posvetiti največ pozornosti?

V okviru svojega programa želim poudarek nameniti infrastrukturi, gospodarstvu in posameznim ciljnim skupinam, med katere spadajo tudi mladi in upokojenci. Več desetletna prizadevanja za gradnjo nujno potrebne obvoznice morajo naposled dobiti pozitiven epilog. Primarne napore bomo zato usmerili v gradnjo te prometne žile, ki bo razbremenila promet in ljudi. Občina Škofljica mora prav tako hitreje slediti potrebam lokalnega gospodarstva, hkrati pa mora odpreti vrata novim gospodarskim pobudam, ki prinašajo visoko dodano vrednost in nova delovna mesta. V skladu s tem je treba proračun zasnovati bolj ambiciozno, da bo sposoben zagotoviti več evropskih in državnih sredstev za realizacijo razvojnih projektov in nujno potrebnih naložb po modelu vitke in učinkovite občinske uprave. Ne smemo pa pozabiti tudi na ranljive skupine, ki so prepogosto zapostavljene, a vitalnega pomena za lokalno skupnost. Med drugim zato želimo zgraditi medgeneracijski center, ki bo ponujal prostor za povezovanje različnih generacij občank in občanov – prostor druženj, novih znanj, prostovoljstva in dobrodelnosti.

Prihajate iz gospodarskih in podjetniških vod. Kako boste svoje izkušnje ob morebitni izvolitvi prenesli na politično raven?

Svojo poslovno kariero gradim že dve desetletji. Zelo sem ponosen na svoje podjetje, ki je registrirano za zaključna dela v gradbeništvu. Trenutno zaposluje 12 delavcev. Načela, ki se jih zvesto držim pri svojem delu, so kakovost izvedbe, spoštovanje rokov in izvršitev medsebojnih dogovorov, čemur bom ob izvolitvi sledil tudi kot župan. Bogate poslovne izkušnje, znanje in vodstvene sposobnosti so v lokalnem okolju že večkrat prepoznali, kjer predsedujem Društvu obrtnikov in podjetnikov na Škofljici. Do zdaj smo organizirali dve srečanji, kjer smo delili podjetniške izkušnje in iskali nove rešitve. Že četrti mandat sem član skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič. Prav tako sem bil podpredsednik, član upravnega odbora in kadrovskega odbora zbornice, en mandat pa sem bil tudi član skupščine na Obrtni zbornici Slovenije.

Igor Zupančič skupaj s člani Liste Igorja Zupančiča. Vir: osebni arhiv

Kljub številnim poslovnim obveznostim ste v lokalno dogajanje na več različnih področjih vseskozi aktivno vpeti.

Tako je, svojo podporo občini želim izkazovati ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji. Trenutno sem tako predsednik športno-rokometnega društva Škofljica, ki je v lanski sezoni doseglo velik uspeh pri mlajših selekcijah – naslov državnega prvaka in podprvaka. Sem tudi član lovskega društva. V preteklosti sem sodeloval pri obnovi cerkve in gasilskega doma ter tako gasilcem omogočil, da lahko svojo plemenito dejavnost izvajajo v kar najbolj optimalnih pogojih.

Do volitev je le še nekaj dni. Kako si ob napornem urniku in vseh obveznostih najraje napolnite baterije?

Prosti čas najraje preživljam s hčerkama in ženo. Skupaj uživamo v družinskih izletih in sprehodih v naravo, še posebej ko nas spremlja psička Essa. Pravo sprostitev najraje poiščem v gozdu, ko opazujem živali. Poleti in zgodaj jeseni uživam tudi v jadranju in se občasno udeležujem raznih regat. Rad se družim s prijatelji, naj bo ob klepetu ali za obloženo mizo, v njihovi družbi je vselej veselo in sproščeno.

