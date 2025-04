Po skoraj šestih letih, odkar je prisotna v Sloveniji, se je prejšnji teden sploh prvič potihoma podražila storitev YouTube Premium, plačljiva različica platforme za videoposnetke YouTube, ki slovi predvsem po tem, da pred in med videoposnetki ne predvaja oglasov. Slovenija je bila najverjetneje zajeta v valu regionalnih podražitev, ki je višje cene na drugih trgih prinesel predvsem nekaterim najzgodnejšim naročnikom na YouTubovo plačljivo storitev.

YouTube Premium, katerega glavna privlačnost je za mnoge skoraj zagotovo, da odpravlja oglase, ponuja pa tudi dostop do obširne glasbene knjižice ter zbirke filmov in TV-serij, je uporabnikom v Sloveniji na voljo od julija 2019.

Cena naročnine na storitev je bila takrat postavljena pri 7,19 evra mesečno in nespremenjena do prejšnjega tedna, ko so naročniki v Sloveniji po e-pošti začeli prejemati obvestila, da se cena dviguje na 7,99 evra mesečno. Gre za 11,1-odstotno podražitev, sprememba cenika pa začne veljati maja.

Obvestilo o podražitvi storitve YouTube Premium, ki so ga prejeli slovenski naročniki. Foto: Siol.net

Pri YouTubu so podražitev utemeljili s pojasnilom, da je ta potrebna, če želijo uporabnikom še naprej zagotavljati kakovostno storitev.

Nekateri bodo plačevali tudi dvakrat višjo naročnino

Kot je poročal medij 9to5Google, ki spremlja dogodke, povezane z Googlom – mednje spadajo tudi novosti pri YouTubu –, je val podražitev storitve YouTube Premium v zadnjem obdobju zajel več naročnikov, v prvi vrsti pa predvsem tiste, ki so se na YouTube Premium naročili med prvimi in so še vedno uživali v domnevno zagotovljenih nižjih cenah, ki jih je prinašalo tovrstno pionirstvo.

Za nekatere uporabnike na tujih trgih se je cena naročnine na YouTube Premium dvignila za enako število odstotnih točk kot v Sloveniji, nekateri pa bodo plačevali bistveno več.

Foto: Shutterstock

Eden od uporabnikov v ZDA je na forumu Reddit poročal, da bo od zdaj namesto 7,99 dolarja mesečno plačeval 12,99 dolarja mesečno, kar je več kot 60-odstotna podražitev (11,79 evra namesto 7,25 evra). Dolgoletni uporabnik v Mehiki je na Redditu medtem tarnal, da se njegova naročnina na YouTube Premium draži celo za več kot 120 odstotkov, in sicer s 6,81 evra na 14,54 evra.

Slovenci imajo glede na druge še razmeroma nizko naročnino na YouTube Premium

YouTube je storitev Premium v nekaterih državah Evropske unije močno podražil že pred nekaj meseci.

V Italiji, Belgiji, na Nizozemskem in Irskem se je naročnina na družinski paket YouTube Premium, ki ga lahko hkrati uporablja pet oseb, z novembrom 2024 z 18 evrov mesečno dvignila na 26 evrov mesečno, kar je 44,4-odstotna podražitev.

Naročnina za enega uporabnika se je v omenjenih državah prav tako podražila z 12 na 14 evrov.

YouTube je v zadnjih letih uvedel oziroma preizkušal več različnih med uporabniki izrazito nepriljubljenih načinov, kako čim več ljudi prisiliti v gledanje oglasov oziroma plačevanje naročnine za premijsko različico. Foto: Matic Tomšič

V Švici se je cena družinske naročnine na YouTube Premium povečala za 41,6-odstotka, in sicer s 24 na 34 švicarskih frankov (oziroma s 25,4 evra na 36 evrov). Prav tako je zdaj za dva franka (2,12 evra) dražja tudi mesečna naročnina za enega uporabnika (18 frankov oziroma dobrih 19 evrov).

Na Švedskem je YouTube Premium za družine od novembra lani medtem dražji za več kot 55 odstotkov. Cena naročniškega paketa se je s 179 kron (15,85 evra) dvignila na 279 kron oziroma na skoraj 25 evrov.