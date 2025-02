Vzajemna 25 let delovanja zaznamovala s posebno oddajo o pasteh digitalne dobe

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je že 25 let predana skrbi za zdravje vseh generacij. Četrt stoletja delovanja so v zavarovalnici zaznamovali s podporo posebni oddaji Preživeti med volkovi, ki so jo ob tej posebni priložnosti pripravili na platformi Neodvisen.tv.

Foto: Vzajemna

Predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice Matija Šenk je v nagovoru gledalcem poudaril, da je zaveza Vzajemne podpirati dobro v družbi: "S svojim delovanjem želimo soustvarjati okolja in okoliščine, ki niso zgolj del suhoparne statistike, temveč so konkretna dejanja, ki gradijo, povezujejo in opogumljajo. V tej digitalni dobi, v katero smo že vstopili, je ključnega pomena prepoznati pasti sodobne družbe." Dodal je, da Vzajemna "z delom in odnosom do zavarovancev v ospredje postavlja odnos zaupanja in skrbi za sočloveka. Ne le v trenutkih, ko nastopi zavarovalni primer, temveč skozi dejanja, ki povezujejo, dajejo občutek varnosti in prispevajo k boljšim odnosom v skupnosti."

Voditelj Bojan Kodelja je v poglobljenem pogovoru s strokovnima gostoma, vodjo ambulante za zdravljenje zasvojenosti Miho Kramlijem in psihoterapevtom dr. Urošem Perkom, ustvaril jasen vpogled v to, kako novodobne pasti zasvojenosti sistemsko ogrožajo tako mlade kot tudi odrasle. Razkrili so mehanizme zasvojenosti, opisali vpliv sodobne družbe ter v ospredje postavili pomen razumevanja družinske dinamike, zaupanja in odprte komunikacije. To lahko v novem digitalnem svetu nenehnih sprememb družinam pomaga ohraniti ravnovesje.

Vodja vseslovenskega družbeno odgovornega programa Neodvisen.si Bojan Kodelja je poudaril, da "sodobni svet ponuja nešteto priložnosti, hkrati pa vsakodnevno nastavlja nove pasti. Pogosto so prefinjene, hitro spreminjajoče se in na prvi pogled nevidne. Pomembno ni le njihovo poznavanje, temveč pravočasna prepoznava, preden postanejo del osebne izkušnje. Kritična presoja je tista veščina, ki v poplavi informacij omogoča razlikovanje med resničnostjo in prevaro. Prav v tem je največja past sodobnega časa – ne v tem, kar je skrito, temveč v tistem, kar je prikazano kot resnično."

V svoji zavezanosti trajnostnemu razvoju in družbeno odgovornemu delovanju Vzajemna podpira družbeno odgovorne projekte, ki ustvarjajo dolgoročne koristi za skupnost. Med njimi je že več kot desetletje vseslovenski program Neodvisen.si, ki ozavešča o različnih oblikah zasvojenosti. Pred dvema letoma so ustanovili televizijsko platformo Neodvisen.tv, kjer vrhunski slovenski strokovnjaki skozi avtorske oddaje poglabljajo razumevanje kemičnih in nekemičnih zasvojenosti ter njihovih posledic.

Vzajemna je že 25 let zvesti sopotnik zavarovancev na poti do zdravja. S svojim delovanjem je utrdila svoj položaj kot uspešna in zaupanja vredna družba, ki deluje v skladu z načeli trajnosti in družbene odgovornosti. Tudi s tokratnim projektom je pokazala, da gresta skrb za zdravje in trajnost z roko v roki. Oddajo si lahko ogledate TUKAJ.

