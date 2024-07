Spotify v četrtletju s petino višjimi prihodki

Spotify je v treh mesecih število naročnikov povečal za 12 odstotkov na 246 milijonov, kar je en milijon več od načrtov. Aktivnih uporabnikov je bilo 626 milijonov, manj od napovedanih 631 milijonov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Razburljivi časi za Spotify so. Nadaljujemo z inovacijami in dokazujemo, da nismo le odličen izdelek, ampak vedno bolj tudi odličen posel. In to počnemo po časovnici, ki je presegla celo naša lastna pričakovanja. Vse to prinaša dobre obete za prihodnost," je v izjavi ob rezultatih zapisal glavni izvršni direktor Daniel Ek.