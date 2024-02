Pet najboljših iger za pare

Ne glede na to, ali je Valentinovo ali samo še en običajen dan za zmenek, so videoigre odlična izbira za kvalitetno preživljanje časa s partnerjem. Spodaj vam predstavljamo pet videoiger, ki so primerne tako za začetnike kot izkušene igralce in jih je mogoče premagati le tako, da združiš moči s svojim najljubšim "soigralcem".

5. Biped

V tej očarljivi igri se bosta prelevila v vlogi simpatičnih robotkov, ki se odpravljata na epsko misijo - rešiti svet. Vajina naloga bo popraviti oddajnike, ki so razpršeni po celem planetu, vendar pot do njih ne bo lahka. Skozi igro bosta reševala uganke, premagovala ovire in pomagala nesrečnežem, ki jih srečata na poti.

Kar izstopa pri tej igri, so netipične kontrole, ki bodo poskrbele, da bodo tako izkušeni kot novi igralci potrebovali nekaj časa, da se privadijo. Igra bo od vaju zahtevala veliko komunikacije in prilagajanja, prinesla pa vama bo obilo smeha ob neuspelih poskusih ter občutek izpolnjenosti, ko vama bo končno uspelo priti do cilja.

Foto: Shutterstock

4. Human: Fall flat

Navidezno preprosta, a kompleksna igra, ki zahteva kar nekaj spretnosti, izkušenim pa ne bo nič lažje kot novincem. Igra terja nekaj vaje (igralec namreč usmerja vsako roko posebej) in kreativnega razmišljanja, predvsem pa komunikacijo in sodelovanje, saj bosta ovire lahko premagala le skupaj.

Tudi ob tej igri se bosta nasmejala, saj nerodni karakterji in realistična fizika poskrbijo za mnogo komičnih trenutkov. Na voljo je več kot 24 lokacij, ki se tematsko zelo razlikujejo - od srhljivih in temačnih, do snežnih, puščavskih, industrijskih … Skratka, gre za odlično igro za vse priložnosti.

3. Overcooked

Tu se bosta vživela v vlogi kuharjev. Verjetno najzahtevnejša od vseh naštetih iger - Overcooked - zahteva brezhibno komunikacijo in sodelovanje ter vaju časovno omejuje. Vajina pot se bo začela z enostavnimi jedmi in nezahtevnimi strankami ter hitro eskalirala v kompleksne obroke, pri katerih bosta mogla tesno sodelovati, če si bosta želela prislužiti vse tri zvezdice.

To igro lahko hkrati igrajo tudi štirje igralci, kar vama daje možnost dvojnega zmenka ali enostavno druženja z več prijatelji, vendar pozor - preveč kuharjev pokvari juho! Ker igra poteka hitro, pripraviti pa morate veliko obrokov, se pri štirih igralcih v kuhinji hitro razvije kaos.

Foto: Shutterstock

2. Unravel Two

Vizualno osupljiva pustolovčina, kjer se bosta vživela v dva klobčiča volne, povezana z nitko. Vajina naloga bo prebiti se skozi razgiban svet, kjer vama bo prav ta nitka predstavljala rešitev in/ali oviro. Ker sta med sabo nenehno povezana, vaju igra prisili v sodelovanje in komuniciranje, hkrati pa vama ponuja način, da si med sabo pomagata, kar je odlično, sploh za začetnike.

Za izkušene igralce bo Unravel Two predstavljal pravo mešanico izzivov, medtem ko bo novincem zagotovil prijetno uvajanje v svet iger.

1. It takes two

Igra ustvarjena za pare! Prelevila se bosta v par, ki je bil čudežno spremenjen v drobceni lutki. Čeprav sta v lastni hiši in jima je okolje poznano, se znajdeta v nenavadni situaciji, saj sta pomanjšana na velikost mravlje, prilesti pa morata vse do hčerkine sobe v najvišjem nadstropju. Med igro se bosta prebijala skozi raznorazne prostore v hiši in spopadala s karakterji, ki so bili v preteklosti jabolko vajinega spora - prvi tak primer je star, pokvarjen sesalnik, katerega par ni popravil, temveč le odložil v klet.

It takes two je na prvem mestu zaradi čudovitih grafik, zgodbe in humorističnih elementov, predvsem pa zaradi načina igre, ki se skozi zgodbo spreminja ter ponuja edinstveno izkušnjo.