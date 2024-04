Z glasovi bralcev Siol.net in ocenami strokovne žirije se je petič v nizu uspešno končal izborov za nagrado Naj Digi. Predstavnikom zmagovalnih znamk, ki so se v letošnjem izboru Naj Digi 2024 s svojimi napravami in storitvami povzpele na zmagovalna mesta, smo danes podelili simbolične nagrade in jim čestitali za njihovo priljubljenost. "Siol.net je najbolj znan spletni slovenski medijski portal, ki ima svojo tehnološko in znanstveno rubriko in dejstvo, da je lastnik našega podjetja Telekom Slovenije, nas praktično zavezuje, da smo v stiku z našimi bralci in tehnologijo in da prisluhnemo, kako se bralci in uporabniki odzivajo na tehnologijo," je uvodoma povedal urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović.

Na Siol.net se je uspešno zaključil že peti tradicionalni izbor Naj Digi. V njem smo skozi tri kroge s pomočjo naših bralcev in strokovne komisije izbrali digitalne naprave ter trgovine z mobilnimi dodatki, ki so v preteklem letu najbolj navdušile. Izbor smo sklenili s podelitvijo nagrad predstavnikom zmagovalnih znamk v različnih kategorijah: med pametnimi telefoni, pametnimi urami, slušalkami in trgovinami z mobilnimi dodatki.

Urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović je povedal, da je obdobje petih let v komunikacijski in informacijski tehnologiji ogromna doba. Foto: Bojan Puhek

Kot je pred podelitvijo nagrad poudaril urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović je pet let v komunikacijski in informacijski tehnologiji ogromna doba. "Morda nas danes navdušujejo tiste funkcije in zmogljivosti, na katere pred petimi leti nismo upali niti pomisliti," je dodal.

"Tudi letos so na Siol.net pri svojih bralcih ter pri ocenjevalni komisiji, sestavljeni iz predstavnikov treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva Digisveta na Siol.net, preverili, koga v tekmovalnih kategorijah Naj Digi prepoznavajo kot najboljšega," je povedal urednik Digisveta na Siol.net Cvjetović. Dodal je, da je letošnji izbor nazorno pokazal, kako neizprosen je boj za uporabnike, saj sta letos v več kategorijah dva tekmovalca, ki sta zbrala popolnoma enako število točk za uvrstitev na prvo mesto.

Urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović in Bernard Purkart, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija. Foto: Bojan Puhek

"Veseli smo, da so bralci in komisija tako kot vsako leto prepoznali naš trud in naše produkte, ki jih neumorno razvijamo z namenom, da se bodo čimbolj približali uporabniškim željam. Zelo smo ponosni, da smo v kar nekaj kategorijah zasedli prvo mesto," je ob prejemu nagrad za Siol.net povedal Bernard Purkart, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija.

"Nagrada nam pomeni eno veselje in potrditev naših kupcev v Sloveniji in strokovne žirije Siola, ki daje našim produktom težo in pomeni, da delamo dobro," je ob prejemu nagrade za Siol.net dejal direktor Garmin Slovenija Jure Mohorič. Foto: Bojan Puhek

Zmagovalci in njihovi spremljevalci

Pametni telefon – najboljši nakup:



1. Apple iPhone 15 in Samsung Galaxy S23 FE



3. Samsung Galaxy A54

Najzmogljivejši pametni telefon:



1. Honor Magic V2 in Samsung Galaxy S23 Ultra



3. Apple iPhone 15 Pro Max

"Nagrada bralcev, Siola in vseh partnerjev, s katerimi sodelujemo in mi delamo z njimi, nam pomeni priznanje in še eno potrditev, da gremo z izdelki, storitvami, inovacijami in multifunkcionalnostjo v pravo smer," je povedal direktor Honor Slovenija, Samo Podobnik. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon z najboljšo mobilno kamero:



1. Samsung Galaxy S23 Ultra



2. Apple iPhone 15 Pro Max



3. Apple iPhone 15 Pro

V kategorijah pametnih ur in slušalk je seštevek glasov bralcev in komisije na zmagovalna mesta popeljal naslednje naprave:

Pametna ura:



1. Garmin fēnix 7X Pro in Samsung Galaxy Watch5 Pro



3. Apple Watch Ultra

"Nagrada nam pomeni zelo veliko, še posebej zato, ker smo osvojili prvo in tretje mesto, nominirali smo dva produkta, ki sta pobrala stopnčke. To je tudi prvo leto, ko smo nagrade prejeli. Bralci in uporabniki so začeli prepoznavati kvaliteto te znamke, kar je tudi naš cilj," je za Siol.net povedala Sara Dolenec iz Lorexa, ki je uradni distributer in uvoznik za znamko Bose. Foto: Bojan Puhek

Slušalke:



1. Bose Quietcomfort Earbuds Ultra



2. Samsung Galaxy Buds2 Pro



3. Bose Ultra Headphones

V kategoriji najboljših trgovin z mobilnimi pripomočki je bila izbira najboljše v celoti prepuščena bralcem, ki so prva tri mesta namenili naslednjim trgovinam:

Trgovina z mobilnimi dodatki:



1. Mimovrste



2. Telekom Slovenije



3. Big Bang

Od leve proti desni: vodja marketinga pri družbi Samsung Slovenija Tomaž Semič, vodja odnosov z javnostmi pri družbi Samsung Slovenija Kaja Kosec, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija Bernard Purkart Foto: Bojan Puhek

Vsi nagrajenci nagrad Naj Digi 2024 na kupu. Foto: Bojan Puhek

Bernard Purkart, vodja mobilne telefonije pri družbi Samsung Slovenija, Mihael Šuštaršič, odgovorni urednik Siol.net, Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekom Slovenije, vodja marketinga pri družbi Samsung Slovenija Tomaž Semič, Sara Dolenec iz Lorexa, urednik Digisveta na Siol.net Srdjan Cvjetović, vodja odnosov z javnostmi pri družbi Samsung Slovenija Kaja Kosec, direktor Honor Slovenija, Samo Podobnik, Jure Mohorič, direktor Garmin Slovenija, Igor Gajster, direktor družbe TSmedia Foto: Bojan Puhek