Meme kovanec, ki je že v predprodaji presegel deset milijonov dolarjev

Medtem ko se priljubljena meme kovanca dogecoin in shiba inu spopadata z izzivi na trgu, nov tekmec vzbuja pozornost s predprodajo, ki presega deset milijonov dolarjev. Dogecoin in shiba inu sta imela boljše čase, kar je investitorje spodbudilo k iskanju novih priložnosti. Eksplozivni novinec bi bil lahko naslednja velika stvar v svetu digitalnih žetonov.

$XYZ se približuje statusu G.O.A.T. – prvi investitorji že dosegajo donose

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v svet meme kovancev, saj združuje navdušenje nad športom z dinamično energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim navijačem nogometa, košarke, MMA in e-športov. Ta projekt presega zgolj še en žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do športnih iger.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je pred kratkim prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen uničiti konkurenco. $XYZ je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo ter dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,003333 USD

Naslednja stopnja: 0,005 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Od lansiranja do generiranja žetonov je $XYZ dosegel že 99.900-odstotno rast.

Če nisi zraven, si zunaj. Predprodaja $XYZ namreč že podira rekorde najboljših.

Pridruži se predprodaji $XYZ zdaj in poglej, kako tvoji centi rastejo v milijone!

Dogecoin: memecoin, ki je šokiral kriptotrg. Kaj sledi?

Začetek dogecoina sega v leto 2013. Njegova ustvarjalca Billy Marcus in Jackson Palmer sta želela ustvariti zabavno alternativo bitcoinu. Za njegov logotip sta uporabila priljubljeni meme psa pasme shiba inu. V nasprotju z bitcoinom, ki ima omejeno ponudbo, dogecoin nima zgornje meje. Vsako minuto se izkoplje deset tisoč novih kovancev. Sprva so mnogi to videli le kot "memecoin", vendar je leta 2021 njegova vrednost poskočila. Hrup na družbenih omrežjih, zlasti tviti Elona Muska, so dogecoin potisnili med deset najboljših kriptovalut. Njegova tržna vrednost je presegla 50 milijard dolarjev, kar je pokazalo moč skupnosti in družbenih omrežij.

Tehnologija dogecoina temelji na litecoinu, kar pomeni, da so transakcije hitre in provizije nizke. To omogoča praktičnost pri majhnih plačilih in napitninah na spletu. Preobilje kovancev zagotavlja, da je dostopen številnim uporabnikom. Trenutno na trgu dogecoin izstopa zaradi močne skupnosti in široke prepoznavnosti. Medtem ko druge kriptovalute stavijo na kompleksno tehnologijo, dogecoin ostaja preprost in zabaven. Njegov potencial se skriva v sposobnosti, da pritegne ljudi, ki so novi v svetu kriptovalut. Ravno zaradi zabavnega pristopa, ki je značilen za dogecoin, bi ta lahko v prihodnje privabil še več uporabnikov. Vendar pa, kot pri vseh kriptovalutah, tudi dogecoin ni imun proti vplivom tržnih trendov in družbenih omrežij.

Shiba inu: ethereum memecoin, ki želi doseči več kot le enkratno navdušenje

Shiba inu (SHIB) je nastal avgusta 2020 kot zabaven odgovor na priljubljeni dogecoin, vendar z eno ključno razliko: deluje na ethereum blockchainu. Ustvaril ga je skrivnostni Ryoshi. SHIB je začel z ogromno zalogo enega kvadrilijona žetonov. V drznem koraku za gradnjo zaupanja je bila polovica teh žetonov poslana Vitaliku Buterinu, soustvarjalcu ethereuma. Buterin je kasneje pomemben del doniral indijski Covid Crypto Relief Fund in uničil 40 odstotkov celotne zaloge, kar je pritegnilo pozornost kriptosveta in povečalo profil SHIB.

To, kar loči SHIB od drugih, je njegov potencial za resnično uporabnost. Ker deluje na ethereumu, omogoča podporo aplikacijam, kot je ShibaSwap, decentralizirana borza, kjer lahko uporabniki trgujejo s SHIB in drugimi žetoni. Prav tako se špekulira o lansiranju platforme za NFT in sistema za upravljanje, kjer lahko imetniki odločajo o prihodnosti SHIB. Na trenutnem trgu, kjer mnogi memecoini izginejo tako hitro, kot so se pojavili, bi lahko integracija SHIB z ethereumovim ekosistemom pritegnila investitorje, ki iščejo nekaj bolj trajnega. Čeprav je še vedno visoko tvegana naložba, kot vse kriptovalute, bi edinstven pristop SHIB lahko bil prednost pred drugimi kovanci, ki trenutno vodijo na kriptotrgu.

Čeprav dogecoin in shiba inu ostajata priljubljena, XYZ močno izstopa kot športni meme kovanec, ki združuje športne navdušence, in ima trenutno status vodilnega na trgu.



Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.