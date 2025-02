Kdo bo letos na odru Dneva_d?

Na družbenih omrežjih ni več prostora za objavljanje na pamet. Kaj resnično deluje? Kako izstopati? Kaj se najbolj izplača? Vse to vam bodo 13. marca 2025 zaupali vodilni strokovnjaki in priznani govorci na Dnevu_d – dogodku, ki je znan po tem, da v enem dnevu in na enem mestu združuje vse, kar je treba vedeti o družbenih omrežjih in vplivnežih.

Po velikem uspehu preteklih izvedb Dneva družbenih omrežij Marketing magazin organizira že četrti, tradicionalni pregled svetovnih trendov, novosti in najboljših praks v marketinško najbolj zanimivih družbenih omrežjih.

"Veseli nas, da je Dan_d čez leta prerasel v enega od pomembnejših marketinških dogodkov v Sloveniji in nepogrešljiv za vse, ki se ukvarjajo z digitalnim marketingom, oglaševanjem ali upravljanjem družbenih omrežij. Od Dneva družbenih omrežij obiskovalci pričakujejo vrhunski program, poln strokovnjakov iz tujine, ki bodo delili koristna znanja, izkušnje in smernice za leto 2025. In prav to – in še več – bodo tudi dobili!" pravi Žana Žalar, vodja projekta Dneva_d.

Znani so govorci Dneva_d, med njimi številni tuji strokovnjaki

Na Dnevu_d se bo na govorniškem odru zvrstilo več kot 20 tujih in domačih govorcev iz različnih panog, a z najmanj eno skupno točko – razumevanjem družbenih omrežij. Celoten program je objavljen na dan-d.si.

Na Dan_d prihaja Amerikanac, ki osvaja balkanska srca

Nekdanji vojak in ameriški vplivnež Justus Reid, na TikToku znan kot Amerikanac, je s svojimi viralnimi videi o balkanski glasbi (ja, Miki, Milane) in balkanski kulturi (ja, yugo) ustvaril milijonsko digitalno skupnost z več kot 725 tisoč sledilci na TikToku in več kot 600 tisoč na Instagramu. Udeležencem bo zaupal, kako povečati svoje možnosti za viralnost in preiti od zgolj 15 minut slave do dolgoročnega uspeha.

Poznate strategije, ki na LinkedInu dejansko delujejo?

Vodilni strokovnjak za rast na LinkedInu in izkušeni govorec Jasmin Alić bo na Dnevu_d predstavil natanko to, kar se od njega pričakuje – kako privabiti uporabnike in zgraditi močno blagovno znamko na LinkedInu. Z njegovo sproščeno osebnostjo bo to nedvomno eno od najzabavnejših predavanj na letošnjem Dnevu_d, obljubljajo organizatorji!

Kako (p)ostati najbolj nagrajena agencija?

Iz Londona na oder Dneva_d prihajata Harri Brown in Jess Wreford, ustanoviteljici večkrat nagrajene britanske agencije za ustvarjanje kratkih videovsebin Antler Social. Razkrili bosta njihove najboljše prakse, delili kreativne trike in nasvete za angažma občinstva ter pokazali, kako se lahko vsaka vsebina spremeni v viralno uspešnico.

Z vplivneži do pozitivnih učinkov

Ustanoviteljica agencije SevenSix in nagrajena podjetnica Charlotte Stavrou, ki je hitro postala glas za znamke in vplivneže, ki želijo v svoje marketinške strategije in kampanje vključiti raznolikost in vključenost, bo na Dnevu_d predstavila prihodnost vplivnostnega marketinga in kako s pomočjo sodelovanj z vplivneži do pozitivnih učinkov.

Ali v dobi umetne inteligence pozabljamo na človeško kreativnost?

Andy Lambert iz družbe Adobe bo predstavil, kako je UI lahko katalizator kreativnosti in zakaj je pomembno preoblikovati svojo strategijo na družbenih omrežjih z združevanjem UI-orodij in človeškega vpogleda.

Primere dobrih praks in izkušnje na družbenih omrežjih bodo delili predstavniki slovenskih agencij (Createable, 916HUB, Futura DDB, DROM agency in bold.group) in podjetij (Mediana, Slavsocks, Planet TV, Telekom Slovenije, Petrol, Lidl in Gorenje). Govora bo tudi o aktualni prenovi zakona o medijih in o vsakodnevnih izzivih, s katerimi se soočajo upravljavci družbenih omrežij.

Prijave na Dan_d so že odprte, mesta pa se hitro polnijo!

Preverite celoten program in se prijavite na dan-d.si.

