Kakšna je prihodnost gaminga?

Prenosne konzole uporabniku omogočajo udobno igranje kjerkoli in kadarkoli, z najnovejšo tehnologijo pa omogočajo tudi igranje skoraj katerekoli videoigre na trgu. Poglejmo, kako se je ta tehnologija razvijala skozi leta in zakaj mnogi pravijo, da predstavlja prihodnost gaminga.

Prva oblika tovrstnih konzol so bile miniaturne različice igralnih avtomatov – na njih je bilo mogoče igrati le eno igro, ki je delovala na zelo preprostem principu, vsebovale pa so le eno ali dve kontroli. Te spadajo pod "prvo generacijo", njihov pionir pa je bila igra Auto Race (1976) podjetja Mattel.

Naslednji preskok v tehnologiji se je zgodil že tri leta kasneje, ko je podjetje Milton Bradley izdalo konzolo Microvision (1979). Ta konzola namreč ni imela vgrajenega procesorja, temveč je to komponento črpala z disket, kar je igralcu omogočalo igranje 12 različnih iger na eni konzoli.

Koncept prenosnih konzol je zacvetel leta 1989, ko je na trg prispel zloglasni Game Boy, na katerem so uporabniki lahko igrali več kot 1.200 iger! Ta model je ostal na prvem mestu najbolje prodajanih ročnih konzol vse do leta 2010, ko ga je prehitel model iste znamke – Nintendo DS.

Kdaj mislite, da je izšla prva konzola z zaslonom na dotik? Ste uganili, da je bilo to že v devetdesetih – natančneje 1997? Pionir zaslonov na dotik je bilo podjetje Tiger electronics, ki je razvilo konzolo Game.com. Ta je bila revolucionarna ne le zaradi zaslona, temveč tudi zaradi priključka za internet.

Od devetdesetih do zdaj je izšlo že mnogo prenosnih konzol. Od Play Station portable (PSP) do Nintendo 3DS in Switch – številke prodanih vztrajno naraščajo. Najnovejše konzole, ki vključujejo že vse funkcionalnosti osebnih računalnikov, uvrščamo v 9. generacijo. Primer takšne konzole je Steam deck, ki jo poganja sistem Linux, na njej pa lahko igramo tudi najzahtevnejše igre, kot so Baldur’s gate 3, Diablo IV, Elden Ring…

Kaj pa mislite vi? Se bo prihodnost videoiger usmerila v stacionarne računalnike in konzole ali v udobje prenosnega gaminga?