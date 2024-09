Jesen je čas novih začetkov – šola se spet začenja, urniki postajajo bolj urejeni, marsikdo pa po poletnem oddihu išče nove priložnosti za izboljšave in spremembe. Pravijo, da je jesen kot novo leto – čas, ko se vrnemo v rutino in poskrbimo, da smo na pravi poti. To pozitivno energijo izkoristimo za izboljšave in spremembe sebe in svoje okolice. Z nekaj volje in pravih priložnosti boste z lahkoto dosegli svoje cilje.

Nova priložnost za spremembe

Če se tudi vi pripravljate na osvežitev doma, opremljanje pisarne ali načrtujete nov pristop k vsakodnevni vadbi, negi ali pa nakupovanju potrebščin, je jesen pravi čas za vse vaše podvige. Morda razmišljate o novem prenosniku, da boste lažje opravljali delo na daljavo, ali pa o kuhinjskih pripomočkih, ki vam bodo pomagali pri pripravi toplih jesenskih jedi.

Spremembe so del življenja in nujno potrebne. Včasih potrebujemo samo majhno spodbudo, ki bo s seboj prinesla popolnoma nov zagon v naše življenje.

Ste se odločili, da boste v prehrano vključili več sadja in zelenjave, vendar zaradi vsakodnevnih obveznosti to odločitev težko spoštujete? Morda bi vam bil v pomoč mali, a zmogljivi mešalnik, s katerim bi si enostavno pripravili svež, zdrav in okusen smuti. Ta mala sprememba – nakup majhnega mešalnika – lahko veliko spremeni.

Priložnost za nov zagon

Seveda pa vsak mali spodbudni nakup ni nujno majhen in lahko obremeni naš proračun. Zato se lahko še posebej veselimo posebne priložnosti, ki nas bo razveselila ta september.

Mimovrste by Allegro praznuje svoj 22. rojstni dan, kar pomeni, da so za vse svoje zveste in nove uporabnike pripravili nekaj res posebnega. V letošnji posebni izdaji priljubljene akcije Odrezane cene bo nakupovanje še ugodnejše, saj vas čakajo popusti, kot jih še ni bilo. Čakajo vas kar trije tedni izjemnih ponudb in še več priložnosti za prihranek!

Kaj vse prinašajo Odrezane cene?

V okviru akcije Odrezane cene bo na voljo več kot 400 promocijskih kod s popusti, kar pomeni, da boste lahko izkoristili znižanja na širok nabor artiklov. Poleg tega, ob praznovanju 22. rojstnega dne, Mimovrste by Allegro podarja še –22 odstotkov popusta na več kot tisoč artiklov iz priznanih blagovnih znamk, kot so LOGITECH, JBL, LENOVO, LEGO, PHILIPS, PAMPERS, HISENSE, NESCAFE, ROWENTA in mnogih drugih.

Mimovrste by Allegro ima v svojem bogatem naboru artiklov zagotovo tisto, kar potrebujete za malo spodbudo in nov začetek.

Foto: Mimovrste

Posebna ugodnost, da postanete SMART! uporabnik

Poleg izjemnih popustov na artikle pa Mimovrste by Allegro ponuja še eno rojstnodnevno presenečenje –22 odstotkov popusta na SMART! članstvo za eno leto z neomejeno brezplačno dostavo. Namesto redne cene 11,99 evra boste med praznovanjem naročnino prejeli za samo 9,35 evra. S SMART! članstvom si zagotovite neomejeno brezplačno dostavo na dom ali izbrane prevzemne točke, in to za celih 12 mesecev, brez omejitve števila naročil. Idealno za vse, ki pogosto naročate in želite prihraniti na stroških dostave.

Ne glede na to, kaj potrebujete, da bo ta jesen postala priložnost za vaš novi začetek, vam bo akcija Odrezane cene omogočila, da vse te želje uresničite po ugodnejših cenah.