Je oglaševanje na Googlu in družbenih omrežjih dovolj?

V hitro spreminjajočem se svetu digitalnega marketinga, sta Google in Facebook že dolgo glavna izbira oglaševalcev. Vendar se z razvojem marketinških strategij vse več strokovnjakov sprašuje: Ali je osredotočanje na Google in Meta dovolj za ohranjanje konkurenčne prednosti na današnjem trgu?

Linkerjev oglasni format, prikazan po članku, ko uporabnik izbira naslednjo vsebino. Foto: Linker

Spremembe v marketinških trendih

Nedavni trendi kažejo na premik. Medtem ko se poraba za oglaševanje na Googlu in Meti še naprej povečuje, se vse več oglaševalcev obrača tudi na druge plačljive medijske kanale in formate, da bi izboljšali učinkovitost celotnega marketinškega vložka.

Eden izmed novih in trending načinov vplivanja na potrošnike ter povečanja učinkovitosti marketinških naložb je nativno oglaševanje. Nativni oglasi dopolnjujejo širše marketinške strategije blagovnih znamk. Zakaj? Nativni oglasi se neopazno vključijo v vsebino spletne strani in omogočajo nevsiljiv, a učinkovit način povezovanja z občinstvom. Za razliko od tradicionalnih oglasov, ki so očitne prodajne ponudbe, nativni oglasi delujejo kot naravni del uporabniške izkušnje, kar povečuje angažiranost in prepoznavnost blagovne znamke. To pripomore k večji učinkovitosti marketinških kampanj in zvišuje nakupni namen in vključenost strank zlasti v srednji fazi prodajnega lijaka.

Nativno oglaševanje je edinstveno po tem, da doseže potrošnike tam, kjer so že – v vsebinah, s katerimi so že povezani. S porastom uporabe blokatorjev oglasov in utrujenosti uporabnikov zaradi motečih oglasov se nativni oglasi izkažejo za bolj informativne in naravno integrirane ter nevsiljive.

Subtilnost in prilagodljivost: Prihodnost oglaševanja

Nativni oglasi prinašajo subtilnost in prilagodljivost, ki jih številne tradicionalne oblike digitalnega oglaševanja ne zmorejo doseči. V času utrujenosti od oglasov in banner blindnessa nativni oglasi ne motijo uporabniške izkušnje, temveč jo obogatijo s prilagoditvijo vsebini. To prinaša bolj učinkovito sporočanje blagovne znamke, večje zaupanje občinstva in pogosto boljšo donosnost investicije za oglaševalce. Raziskave kažejo, da imajo nativni oglasi na premium spletnih mestih 44 odstotkov večje zaupanje in 24 odstotkov višjo stopnjo klikov v primerjavi s tradicionalnimi oglaševalskimi formati.

Izvedite več na SEMPL

Vas zanima, kako vključiti nativne oglase v svojo marketinško strategijo? Prihajajoča konferenca SEMPL je idealna priložnost, da izveste več. Ines iz Linkerja, enega izmed vodilnih ponudnikov nativnega oglaševanja v regiji, bo predstavila vpoglede v vedno večjo vlogo nativnih oglasov v marketinškem spletu. To je priložnost, da se učite neposredno od strokovnjakov in odkrijete, zakaj postajajo nativni oglasi nepogrešljiv del sodobnega marketinga. Na dogodku boste imeli tudi možnost osebnega srečanja s predstavniki Linkerja, kjer boste lahko razpravljali o rešitvah, prilagojenih svojemu podjetju.

Če se želite na SEMPL povezati z ekipo iz Linkerja, izkoristite priložnost za osebno srečanje in rezervirajte termin za več informacij o nativnem oglaševanju in sodelovanju!

Naročnik oglasnega sporočila je LINKER MEDIA, d. o. o.