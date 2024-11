FRITZ!Box 7690: vrhunski, a še ni popoln

FRITZ!Box 7690 je trenutno nedvomno najzmogljivejši modem/usmerjevalnik te blagovne znamke, saj že hiter pogled na njegove značilnosti kaže še več napredka glede na predhodni premijski napravi tega razreda, to sta šest let star FRITZ!Box 7590 in štiri leta mlajši FRITZ!Box 7590 AX.

Namenjen je predvsem za povezave DSL (Digital Subscriber Line), pri optičnih povezavah pa zahteva še dodatno napravo ONT (Optical Network Terminal), ki je vmesnik do optične povezave. Čez nekaj mesecev lahko pričakujemo še eno premijsko napravo iz njihove hiše, FRITZ!Box 5690 Pro, ki bo povsem prilagojena tudi za optična omrežja.

FRITZ!Box 7690 ohranja značilno in prepoznavno podobo (novejših) modemov/usmerjevalnikov nemškega proizvajalca AVM. Foto: Bojan Puhek

Zanesljivo in hitro, žično ali brezžično

Seznam zelo zaželenih lastnosti, ki FRITZ!Box 7690 nesporno uvrščajo v premijski razred, je podpora za hitrosti do 2,5 gigabita v sekundi pri enem od omrežnih vmesnikov (preostala dva podpirata hitrosti do enega gigabita v sekundi). Ob dostopnih internetnih hitrostih, ki so skoraj brez izjeme (veliko) nižje, je to zanesljivo jamstvo, da v domačem oziroma pisarniškem omrežju, ki ga upravlja FRITZ!Box, ne bo prihajalo do zastojev.

Toda ob stalno naraščajočem številu omrežnih naprav v gospodinjstvu ali manjši pisarni nas ne more razveseliti, da ima nedvomno premijski FRITZ!Box 7690 (samo) tri vhode za omrežno povezavo LAN (Local Area Network), medtem ko jih je imel predhodnik FRITZ!Box 7590 AX štiri. Pri obeh napravah lahko sicer pridobimo še en tovrstni vhod, če ne potrebujemo vhoda WAN (Wide Area Network) in to v nastavitvah ustrezno prilagodimo. Če to naredimo pri modemu/usmerjevalniku FRITZ!Box 7690, bomo tako pridobili še drugi omrežni vmesnik z najvišjo dostopno hitrostjo, to je do 2,5 gigabita v sekundi.

Zadnja stran modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7690, kjer se ne bi branili še (vsaj) enega omrežnega vhoda (LAN). Foto: Bojan Puhek

Prva sedmica v svojem razredu

FRITZ!Box 7690 se za razliko od svojih predhodnikov lahko pohvali tudi s podporo najnovejšega brezžičnega standarda WiFi 7. To sicer ni prva naprava tega proizvajalca s takšno podporo, ki med drugim prinaša tudi možnost sočasne uporabe več frekvenčnih območij (MLO, Multi-Layer Operation), v tem primeru 2,4 in pet gigahercev, je pa prva iz njihove hiše za to vrsto omrežnih povezav.

Čeprav ne podpira frekvenčnega omrežja šestih gigahercev, ki ga ta standard kot prvi omogoča, zagotavlja njegova močna strojna zasnova (4x4 MIMO) več prepustnosti že v frekvenčnem območju 2,4 gigaherca in še veliko več v frekvenčnem območju petih gigahercev, zlasti pri manjših razdaljah do povezane naprave.

Desna stran modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7690 Foto: Bojan Puhek

Še več povezljivosti, tudi v prihodnje

FRITZ!Box 7690 podpira tudi povezovanje naprav pametnega doma, ki za povezovanje uporabljajo protokol Zigbee, kar je pomembna pridobitev pri zagotavljanju vloge osrednje komunikacijske naprave doma ali manjše pisarne, kjer je njegovo najbolj naravno delovno okolje.

Dobra novica je tudi to, da proizvajalec AVM obljublja podporo za prihajajoči standard pametnega doma Matter, kar bodo uresničili z eno izmed naslednjih običajnih nadgradenj programske opreme, toda ni še znano, kdaj.

Spodnja stran modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7690 Foto: Bojan Puhek

Dobre stare in znane dobrote

Postavitev in upravljanje sta preprosta, kot smo že vajeni pri napravah tega proizvajalca, tako prek spletnega vmesnika, ki je zdaj veliko hitrejši kot pred leti, kot tudi prek namenske mobilne aplikacije. Oba vmesnika ponujata tudi velik nabor možnosti za nastavljanje delovanja in optimiranje omrežja v sodelovanju z drugimi napravami, za kar skrbi tudi protokol Mesh.

Čeprav je FRITZ!Box 7690 res zmogljiv modem/usmerjevalnik, je njegova poraba razmeroma zmerna in znaša povprečno manj kot 15 wattov, torej primerljivo kakšni varčni žarnici.

Na levi strani modema/usmerjevalnika FRITZ!Box domuje (zgolj) en vmesnik USB. Foto: Bojan Puhek

Nekateri pa bodo presenečeni

Toda, kdor želi povezati še kakšno napravo prek vmesnika USB, npr. ključek ali zunanji disk, ki bi lahko služil kot omrežni disk, ne bo pretirano vesel. Ne le, da ima silak 7690 samo en vmesnik USB (predhodnik je imel dva), še ta podpira zgolj starejši USB 2.0 in ne tudi novejšega USB 3.0.

Proizvajalec sicer zatrjuje, da izboljšave odtehtajo omenjene krčitve in da je FRITZ!Box 7690 v celoti veliko boljši od svojih predhodnikov. Kot so nam odgovorili na našo zahtevo za pojasnilo, svojo odločitev dodatno utemeljujejo s povratnimi informacijami uporabnikov, ki so po njihovih ugotovitvah večinsko pripravljeni na to odrekanje, ki jim zato prinaša nekoliko nižjo ceno. S tem se sicer lahko strinjamo, saj številnih uporabnikov manjše število vmesnikov in počasnejši USB ne bosta zmotila, a je pri nedvomno premijski napravi takšen korak nazaj milo rečeno čuden in za koga tudi moteč.

Postavitev modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 7690 in upravljanje z njim sta preprosta prek spletnega vmesnika ali mobilne aplikacije, ki slonita na lastnem operacijskem sistemu FRITZ!OS. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Ob vseh prednostih, ki jih poznamo pri napravah tega proizvajalca, prinaša FRITZ!Box znatne izboljšave glede hitrosti in prepustnosti tako žičnih kot brezžičnih povezav v svojem omrežju in novo možnost povezovanja tudi z napravami, ki delujejo s protokolom Zigbee, kar bo zagotovo ustrezalo zelo širokemu krogu uporabnikov. Toda ravno zaradi teh novih možnosti vključevanja naprav preseneča korak nazaj pri zmanjšanem obsegu možne povezljivosti prek vmesnikov LAN in USB, a tudi s temi omejitvami uvrstitev v premijski razred za FRITZ!Box 7690 vendarle ni vprašljiva – novosti in prednosti so dovolj prepričljive.

Priporočena redna maloprodajna cena za modem/usmerjevalnik FRITZ!Box 7690 je 329 evrov, a je v marsikateri spletni trgovini (predvsem v domači Nemčiji) ta cena lahko občutno nižja.

Kaj nam je bilo všeč

- zanesljive hitre brezžične povezave,

- omrežna vhoda (LAN) podpirata do 2,5 gigabita v sekundi,

- poleg že običajne podpore za DECT zdaj tudi podpora za Zigbee,

- celovita omrežna naprava za povezovanje različnih naprav pametnega doma,

- skromna poraba energije,

- kot običajno izdatne možnosti upravljanja naprave in njenega omrežja prek spletnega vmesnika in/ali namenske aplikacije.

Kaj nam ni bilo všeč:

- samo en priključek USB, ki ne podpira novejšega standarda USB 3.0,

- prav bi prišel še en omrežni vhod več, tako, kot ga je imel predhodnik.