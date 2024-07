Italijanski proizvajalec prestižnih športnih avtomobilov Ferrari, natančneje eden od pomembnejših menedžerjev v podjetju, je bil tarča izredno sofisticiranega poskusa goljufije, pri katerem so neznani prevaranti uporabili umetno inteligenco, ki je tako rekoč do potankosti posnemala glas Ferrarijevega izvršilnega direktorja Benedetta Vigne. Menedžer je goljufijo iznajdljivo preprečil tako, da je domnevnemu direktorju postavil zelo osebno vprašanje, na katero bi lahko odgovoril zgolj pravi Vigna.

Ferrarijev menedžer, ki ga niso javno imenovali, šlo pa naj bi za osebo, visoko v Ferrarijevi vodstveni hierarhiji, je po poročanju portala Automotive News pred časom prek aplikacije WhatsApp prejel sporočilo osebe, ki je trdila, da je Ferrarijev izvršilni direktor Benedetto Vigna.

Menedžer je od domnevnega direktorja prejel poziv, da se Ferrari pripravlja na večji poslovni prevzem, da so regulatorji s tem že seznanjeni in da naj se pripravi na podpis pogodbe o zaupnosti. Šlo naj bi za veliko skrivnost, zato mu je tudi pisal z druge telefonske številke, je pojasnil domnevni Vigna. Končni cilj komunikacije je bil menedžerja pripraviti do tega, da bi v tujino nakazal večjo vsoto denarja, piše Automotive News.

Nato je Ferrarijev menedžer prejel klic. Oseba na drugi strani slušalke je imela popoln južni italijanski naglas in je zvenela povsem enako kot Benedetto Vigna. Toda zaradi načina, kako je domnevni Vigna govoril – skoraj kot robot, ki bere vnaprej napisano besedilo s t. i. trotel bobna, kar je značilno za glasove, ustvarjene z generativno umetno inteligenco –, je menedžer postal sumničav.

Benedetto Vigna je izvršilni direktor Ferrarija od leta 2021. Foto: Guliverimage

Mojstrska poteza: goljufa je vprašal nekaj, česar nikakor ni mogel vedeti

Sogovorniku je postavil vprašanje, na katerega bi lahko odgovoril zgolj pravi izvršilni direktor Ferrarija, poroča portal Automotive News. Povprašal ga je po naslovu knjige, šlo je za strokovno delo italijanskega profesorja ekonomije Alberta Feliceja De Tonija, ki mu jo je Benedetto Vigna priporočil pred nekaj dnevi. Domnevni Ferrarijev direktor je nato prekinil telefonski klic.

Kot še poroča avtomobilski portal, so pri Ferrariju uvedli interno preiskavo dogodka, prošnje za dodatne komentarje poskusa goljufije pa so zavrnili.

Tovrstnih prevar oziroma poskusov prevar je bilo v zadnjih letih že več, morda celo prva pa se je zgodila že pred kar petimi leti. Goljufi so marca 2019 ponaredili glas direktorja večjega nemškega podjetja in poklicali direktorja ene od njihovih podružnic v Veliko Britanijo, ki je verjel, da ga res kliče njegov šef, ter domnevnemu dobavitelju na Madžarskem nakazal kar 220 tisoč evrov.

Tarče prevar, ki občutek prepričljivosti ustvarjajo z umetno inteligenco, so v zadnjem obdobju postali tudi nekateri znani Slovenci, saj so goljufi zlorabili njihove podobe in glasove: