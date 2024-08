Kot so junija utemeljili v Evropski komisiji, se pri načinu delovanja Applove trgovine z aplikacijami App Store pojavljajo sumi, da Apple razvijalcem aplikacij načrtno prekomerno preprečuje ponujanje svojih vsebin na drugih platformah in na druge načine.

Iz Appla so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili, da bodo sistem spremenili. Po novem bodo razvijalci lahko svoje vsebine ponujali kjer koli, vendar bodo morali prvo leto Applu nameniti pet odstotkov prihodkov iz tega naslova. Pri Applu so prepričani, da gre za pravičen sistem, ki bo pomembno izboljšal položaj razvijalcev.

Šest "vratarjev"

Junijska poteza Bruslja je predstavljala prvo uradno obtožbo enega od tehnoloških podjetij, potem ko je Evropska komisija marca sprožila preiskave v družbah Apple, Alphabet kot krovni družbi Googla in Meta. Gre za ukrepe v okviru akta o digitalnih trgih, ki tehnološkim velikanom nalaga posebne obveznosti.

Apple je namreč eno od podjetij, ki jih je komisija lani označila za t. i. vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.

Evropska komisija je v aktu o digitalnih trgih določila šest t. i. vratarjev, ki so morali nove obveznosti izpolniti do marca 2024. To so podjetja Alphabet (Google, YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Messenger) in Microsoft. Na fotografiji Applov pametni telefon iPhone. Foto: Shutterstock

Če vratarji ne upoštevajo pravil, jih lahko doleti finančna kazen v višini desetih odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta. Ti so pri Applu po navedbah AFP lani nanesli 383 milijard dolarjev oziroma 358 milijard evrov.

Apple ni prvi, ki je ubogal EU

Izpolnjevanje zahtev akta EU o digitalnih trgih je napovedalo tudi že podjetje Meta. Uporabniki njihovih družbenih omrežij Facebook in Instagram ter pogovorne aplikacije Messenger v Evropski uniji, torej tudi uporabnice in uporabniki v Sloveniji, so lahko že prekinili povezave med uporabniškimi računi za posamezno storitev, kar pomeni, da si te med seboj ne bodo več delile njihovih osebnih podatkov.

Kdor to želi, lahko zdaj prekine povezanost svojega uporabniškega računa na Instagramu z računom na Facebooku, na primer. Pogovorno aplikacijo Messenger je medtem mogoče uporabljati brez uporabniškega računa za družbeno omrežje Facebook. Foto: Shutterstock

Podobno potezo je v začetku tega leta napovedal tudi Google oziroma njegovo starševsko podjetje Alphabet. Pporabniki storitev Google iskanje, Zemljevid, YouTube, trgovina Google Play, Googlova oglaševalska platforma, brskalnik Chrome in drugih so nato dobili možnost prekinitve deljenja podatkov med posameznimi storitvami.