Agencija Luna \TBWA zbira posadko za tretjo odpravo v vesolje oglaševanja

Študentje bodo znova imeli priložnost, da v okviru programa Luna \TAKE OFF na lastni koži izkusijo, kako poteka delo v oglaševalski agenciji. Luna \TBWA namreč razpisuje že tretjo izvedbo najbolj nadzemeljskega oglaševalskega bootcampa, ki daje priložnost vedoželjnim mladim, da poletijo med zvezde oglaševanja. Luna \TAKE OFF je enomesečni brezplačni program, v sklopu katerega bodo lahko spoznali različna delovna mesta in njihove naloge, prisluhnili predavanjem domačih in tujih marketinških strokovnjakov, delali za priznane naročnike ter njihove projekte in morda spoznali tudi svoje nove sodelavce.

Foto: arhiv naročnika

Posadko Luna \TAKE OFF 2025 bo sestavljala peterica mladih navdušencev nad oglaševanjem, ki bodo izbrani med vsemi, ki se bodo prijavili na razpis do 6. 12. 2024. Prijave potekajo na www.lunatakeoff.si.

Prihaja že tretja izvedba izjemno uspešnega projekta

Tretja sezona programa Luna \TAKE OFF bo potekala od sredine februarja do sredine marca 2025. Pretekli dve izvedbi sta poželi veliko zanimanja med mladimi, saj so v prvih dveh sezonah prejeli več kot 200 prijav na projekt. Številni prihajajo celo s področij, nepovezanih z marketingom, kot so mikrobiologija, veterina ali farmacija.

Dobrodošli so prav vsi – ne glede na predhodno znanje, izkušnje ali smer študija. Projekt je namreč odlična priložnost za učenje od najbolj izkušenih. Peterica bo oblikovala mini agencijo v agenciji, ki jo bodo sestavljali izbrani kandidati razpisanih smeri: tekstopisec/tekstopiska, oblikovalec/oblikovalka, strateg/strateginja, vodja projektov in medijski načrtovalec/načrtovalka.

Mladi se bodo lahko v praksi spoznali z delom za dejanske naročnike v agenciji, čisto sami pa se bodo lotili reševanja kreativne naloge, ki jo bodo na koncu predstavili in zanjo prejeli povratno informacijo izkušenih mentorjev. V program so vključeni tudi zanimiva predavanja in delavnice slovenskih ter globalnih strokovnjakov mreže \TBWA.

Zalo je Luna \TAKE OFF izstrelil do asistentke vodje projektov

Zala je bila udeleženka 2. odprave Luna \TAKE OFF. Ker je ekipo navdušila s svojo radovednostjo in motiviranostjo, so jo povabili, naj ostane kot asistentka vodje projektov. "Luna \TAKE OFF je bila odlična priložnost, saj nisem spoznala samo dela vodje projektov, ampak tudi vse druge vloge v agencijskem okolju, poslušala predavanja slovenskih in globalnih strokovnjakov mreže \TBWA in postala del Lunine ekipe."

"Program je odlična ideja za mlade, ki jih privlači delo v oglaševalski agenciji, ampak zaradi pomanjkanja izkušenj še niso prepričani, katera vloga in naloge bi jim glede na njihove spretnosti in interese najbolj ustrezale," pravi študentka fakultete za družbene vede in asistentka vodje projektov Zala Veselič.

PRIJAVE: na www.lunatakeoff.si najkasneje do 6. 12. 2024

