Žensko sta zamotila s pogovorom, nato pa ji ukradla denar in nakit

Ljubljanski policisti opozarjajo ljudi, naj ne nasedajo prevarantom in goljufom. V Kamniku sta namreč tatova v petek na domu zamotila eno od občank s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih del. Medtem ko se je ženska pogovarjala z enim od neznancev, ji je drugi iz hiše odtujil gotovino in nakit v vrednosti približno tisoč evrov. Podobna tatvina se je v soboto zgodila v Grosupljem.

Policiste so v petek najprej obvestili o tatvini na območju Kamnika. Neznani osumljenec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih del. Drugi storilec je medtem iz hiše odtujil gotovino in nakit in tako lastnico oškodoval za približno tisoč evrov.

S kraja sta se storilca odpeljala s črnim seatom. Prvi storilec je star od 30 do 40 let, visok je okoli 175 centimetrov, oblečen je bil v črno jopico in črne hlače, nosil pa je belo obutev in črno kapo s ščitkom. Policisti o okoliščinah omenjenega kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

V soboto so policiste nato obvestili o tatvini na območju Grosupljega. Neznani storilci so na domu s pogovorom o pomoči prav tako zamotili starejšo oškodovanko. Medtem so ji iz hiše odtujili nakit in jo oškodovali za nekaj sto evrov. Opis storilcev ni znan. Policisti o okoliščinah kaznivega dejanja prav tako še zbirajo obvestila.

Policisti opozarjajo: Ne nasedajte prevarantom in goljufom

Na ljubljanski policijski upravi ob omenjenih dogodkih ljudi opozarjajo, naj ne nasedajo goljufom in prevarantom. "Občanom svetujemo, naj imajo nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma, četudi stopijo samo za vogal, naj hišo vedno zaklenejo, ključe pa vzamejo s sabo," opozarjajo policisti.

Na policiji ljudi opozarjajo, naj ne nasedajo goljufom in prevarantom. Foto: Siol.net

"Če se osebe izdajajo za serviserje ali izvajalce različnih del, ljudem svetujemo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila)," poudarjajo na policiji.

Če kljub temu postanejo žrtve tatvine, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali naj pokličejo najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil ter če se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo. Če želijo ostati anonimni, lahko ljudje pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.