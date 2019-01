V prostorih Baragovega vrtca v Stražišču je ob 12.30 izbruhnil požar. Iz vrtca so evakuirali vseh 63 otrok. Gasilci so požar, ki je izbruhnil na sušilnem stroju v kletnih prostorih, pogasili in prezračili prostore. Poškodovan ni bil nihče, otroci pa so se po intervenciji lahko vrnili v vrtec.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v intervenciji posredovali poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljni gasilci iz Stražišča ter Bitenj.

Ko so požar pogasili in prezračili prostore, so objekt pregledali s toplotno kamero in opravili meritev prisotnosti nevarnih plinov. Ker naprava ni zaznala nevarnih plinov, so se otroci lahko vrnili v vrtec. O dogodku so obvestili pristojne službe.