Zagorelo v delavnici v Ljubljani, gasilci požar že pogasili

Ljubljanske gasilce so malo pred 9. uro obvestili o požaru v delavnici na Kavčičevi ulici v Ljubljani. Požar je že pogašen, gasilci pa na kraju dogodka nadaljujejo s prezračevanjem prostorom in gašenjem morebitnih manjših žarišč. Na policiji pojasnjujejo, da se v dogodku ni poškodoval nihče.

Požar so gasilci že pogasili. Foto: Gasilska brigada Ljubljana Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so na kraj požara prišli s štiri gasilskimi vozili in 13 gasilci, prostovoljna gasilska enota Zadobrova s pa s tremi vozila in devetimi gasilci.

"Požar je bil ob 9.20 pogašen, izvaja se prezračevanje prostorov in gašenje morebitnih manjših žarišč," so sporočili iz Gasilske brigade Ljubljana.

Na kraj dogodka so bili poleg gasilcev napoteni policisti. "Po prvih podatkih je zagorelo na delovnem stroju v gospodarskem objektu, kjer naj bi se zgodil kratek stik. V dogodku ni bil nihče poškodovan," pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi.

Vzrok in škoda požara za zdaj še nista znana.

Vzrok in škoda požara za zdaj še nista znana. Foto: Gasilska brigada Ljubljana