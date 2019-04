Po požaru za več sto tisoč evrov škode, ena oseba se bori za življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sobotnem požaru v bloku na Beblerjevem trgu v ljubljanskih Novih Jaršah je po nestrokovni oceni nastalo za več sto tisoč evrov škode. Štiri osebe, ki so zdravniško pomoč potrebovale zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida, so bile že odpuščene iz bolnišnice, peta oseba, ki je utrpela opekline, pa se v ljubljanskem kliničnem centru bori za življenje.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je bil center požara na enem izmed balkonov v šestem nadstropju bloka, vzrok za požar pa še ni znan. V požaru sta pogoreli dve stanovanji, balkon tretjega in del ostrešja bloka. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša več sto tisoč evrov.

Oseba, ki je utrpela opekline, se bori za življenje

Zaradi posledic požara je zdravniško pomoč potrebovalo pet oseb. Štiri osebe, ki so pomoč zdravnikov potrebovale zaradi vdihovanja ogljikovega monoksida, so bile že odpuščene iz bolnišnice. Zdravstveno stanje osebe, ki je v požaru utrpela opekline, je medtem še vedno kritično.

V požaru je po nestrokovni oceni nastalo za več sto tisoč evrov škode. Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je do zdaj poskrbela za nastanitev petih oseb, in sicer v dveh hotelih, išče pa tudi rešitve za njihove daljše začasne nastanitve. Policisti v zvezi s požarom nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri podanih sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.