Požar v Ljubljani: evakuirali 93 stanovalcev, poškodovanih pet oseb

Nekaj minut čez polnočjo je na Beblerjevem trgu v Novih Jaršah v Ljubljani zagorelo v šestem nadstropju večstanovanjske hiše. Požar se je hitro razširil po zgradbi. Ogenj so pogasili ljubljanski gasilci, ki so tudi s pomočjo policistov in reševalcev iz objekta evakuirali 93 stanovalcev. V požaru se je poškodovalo pet oseb, od tega ena huje.

Požar se je hitro širil in zajel višji nadstropji stanovanjskega bloka. Nekaj minut po drugi uri je gasilcem po zahtevni intervenciji požar uspelo pogasiti. Zaradi plamenov je bilo iz objekta evakuiranih 93 stanovalcev. "Ob prihodu na kraj so bila tri stanovanja v ognju, požar se je deloma razširil že na podstrešje. Takoj je bilo evakuiranih 93 oseb," pojasnjujejo v Gasilski brigadi Ljubljana.

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

V požaru se je poškodovalo pet oseb, ena oseba utrpela opekline

V požaru in pri izvajanju intervencije se je poškodovalo pet oseb, od tega dva policista in trije stanovalci: "Ena oseba je utrpela hujše opekline, ostali, tudi oba policista, so se zastrupili z vdihavanjem dima. Požar je bil hitro in uspešno pogašen, obsežno in zahtevno je bilo tudi preiskovanje ostalih prostorov," so sporočili iz Gasilske brigade Ljubljana.

Na policiji pojasnjujejo, da so tri osebe utrpele poškodbe, ena od njih tudi opekline, v dveh primerih pa je šlo za lažje telesne poškodbe zaradi vdihavanja dima. "Zdravniško pomoč sta zaradi vdihovanja dima potrebovala tudi policist in policistka, ki sta bila med prvimi na kraju in izvajala evakuacijo stanovalcev. Policista sta bila po pregledu v ljubljanski bolnišnici že izpuščena domov," so prek Facebooka sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Poškodovana štiri stanovanja, večina stanovalcev se je vrnila v domove

Gasilci so pomoč poškodovanim nudili do prihoda reševalcev. Dežurna služba za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana je zagotovila odeje za stanovalce, vodo, ogrevan avtobus in nadomestna stanovanja za stanovalce uničenih stanovanj. Po navedbah policije in gasilcev so bila v požaru poškodovana štiri stanovanja.

"Dve stanovanji sta popolnoma uničeni, dve pa delno. Uredili smo, da je bilo poskrbljeno za evakuirane, saj so bili nameščeni v avtobus LPP, kjer je zanje poskrbela članica enote za psihosocialno pomoč Območnega združenja Ljubljana pri Rdečem križu," so poudarili v Gasilski brigadi Ljubljana.

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Okoli pol četrte ure so se stanovalci, ki bivajo do vključno petega nadstropja, lahko vrnili nazaj v svoja stanovanja, zatem pa še ostali, razen iz štirih najbolj prizadetih stanovanj. "Mestna občina Ljubljana je poskrbela za namestitev oseb, ki se zaradi uničenih stanovanj ne morejo vrniti v svoje domove," so sporočili iz Gasilske uprave Ljubljana.

Vzrok požara še ni znan. Na ljubljanski policijski upravi pojasnjujejo, da je bil o dogodku že obveščen požarni inšpektor. Šesto in sedmo nadstropje objekta so policisti zavarovali do jutra, ko se je začela kriminalistična preiskava, v kateri bodo ugotavljali vzrok in okoliščine dogodka.

Evakuacijo poleg policistov izvajali gasilci, reševalci in stanovalci

V intervenciji je sodelovalo 41 gasilcev s 13 vozili. Na kraju dogodka so posredovali gasilci GB Ljubljana, PGD Šmartno ob Savi, Tomačevo-Jarše, Zadobrova, in Črnuče. Evakuacijo so poleg policistov izvajali gasilci, reševalci in tudi stanovalci, nedvomno pa so vsi pri tem tvegali svoja življenja, poudarjajo na ljubljanski policijski upravi: "Zato velja na tem mestu pohvala vsem, ki so v dani situaciji naredili vse potrebno in še več, da posledice požara niso bile še hujše."

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Gasilci bodo dopoldan s ponjavami prekrili še del poškodovane strehe, ob tem pa gre pohvaliti izjemno strokovnost in opremljenost ljubljanskih gasilcev ter sodelovanje vseh ostalih sodelujočih služb, tudi policistov in reševalcev.