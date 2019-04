Požar v Lenartu: Zagoreli ostanki kovinske embalaže in trde plastike

V sortirnici odpadkov podjetja Salomon v Lenartu je v petek v manj kot tednu dni spet izbruhnil požar. Kot pojasnjujejo mariborski policisti, je zagorelo na ostankih kovinske embalaže in ostankih trde plastike, ki so bili namenjeni za sežig. Vzrok petkovega požara še ni znan, prav tako za zdaj ni znan razlog za požar, ki je v omenjenem obratu izbruhnil v noči na prejšnjo nedeljo.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka so policisti ugotovili, da je do požara v sortirnici odpadkov podjetja Salomon prišlo v petek okoli 17.47 ure na odpadkih oziroma ostankih kovinske embalaže ter ostankih trde plastike, ki so bili sortirani in stisnjeni v bale. Navedene bale so bile nameščene v odprtem delu skladišča, ki se nahaja v sklopu ograjenega dela gospodarske družbe.

Zagoreli ostanki kovinske embalaže in ostanki trde plastike

Navedeni odpadki so bili namenjeni za uničenje oziroma sežig. Prav tako pa se je v bližini nahajal del odpadkov, ki je bil že predelan oziroma zmlet v manjše kose. Ti odpadki so se nahajali na kupu, vendar jih požar ni zajel. Za gašenje je bilo aktiviranih 133 gasilcev in 29 intervencijskih vozil. Gasilci so požar omejili nato pa nadaljevali s hlajenjem in gašenjem odpadkov, ki so jih premeščali.

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja požara natančnega vzroka požara do zdaj ni bilo mogoče ugotoviti. Foto: PGD Sveta Trojica

Pri gašenju požara se je okoli 18.00 uri zaradi vdihavanja dima poškodoval delavec gospodarske družbe, zaradi česar je bil z reševalnim vozilom odpeljan v mariborsko bolnišnico. Prav tako se je pri intervenciji okrog 18.40 ure huje poškodoval gasilec, ki je padel v globino približno 2,5 metra. Poškodovani gasilec je bil prav tako prepeljan v mariborsko bolnišnico.

Vzrok požara za zdaj še ni znan

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja požara natančnega vzroka požara do zdaj ni bilo mogoče ugotoviti. Materialna škoda na objektih ni nastala, goreli pa so odpadki, ki so namenjeni uničenju s sežiganjem.

Tako je nastala škoda zaradi višje cene kurjenja, ki je posledica večje vlažnosti odpadkov. Nestrokovna ocena škode je pet tisoč evrov. Policisti bodo nadaljevali s preiskavo dogodka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili z mariborske policijske uprave.