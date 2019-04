Vzrok za eksplozijo plina v Pekarni Grosuplje je malomarno opravljen nadzor #video

V Pekarni Grosuplje je novembra lani odjeknila eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Kriminalisti so v okviru preiskave ugotovili, da je do požara prišlo zaradi eksplozije plina, ki je nastala zaradi malomarno opravljenega nadzora na napravah za utekočinjen plin. V nesreči je bilo poškodovanih več ljudi.

Kriminalisti so zaključili kriminalistično preiskavo požara, ki se je zgodil novembra 2018 v industrijskem obratu v Grosuplju. Kot smo poročali, je v Pekarni Grosuplje takrat odjeknila eksplozija, v eksploziji pa je bilo ranjenih več ljudi.

Kako so na Planetu takrat poročali o požaru:

Plin eksplodiral zaradi malomarnega nadzora naprav

Preiskovalci so ugotovili, da se je požar zgodil zaradi eksplozije plina, ki je nastala zaradi malomarno opravljenega nadzora na napravah za utekočinjen plin. V požaru je nastala velika materialna škoda v višini okoli 1,5 milijona evrov.

Kriminalisti so ugotovili, da je bila v objektu vgrajena nova plinska napeljava. Pri postopku prvega uplinjanja na instalaciji je prišlo do nekontroliranega uhajanja plina, saj plinski ventil v kurilnici objekta v času polnjenja plinske napeljave ni bil zaprt in ni zagotavljal tesnjenja plinske napeljave.

Iskra je bila najverjetneje povzročena s samodejnim vklopom oljnega gorilca

Posledica tega je bilo nekontrolirano uhajanje plina v kurilnico, od koder se je plin razširil po objektu. Iskra, ki jo je sprožila eksplozija plina, je bila najverjetneje povzročena s samodejnim vklopom oljnega gorilca na peči centralne kurjave.

Kriminalisti so zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti vložili kazensko ovadbo zoper fizično osebo, zaradi utemeljenega suma ogrožanja varnosti pri delu pa še ovadbo zoper pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe, to je podizvajalec del, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.