V jeseniški bolnišnici zagorelo zaradi uporabe vžigalnika

Policija je zaključila kriminalistično preiskavo, ki jo je od začetka leta vodila zaradi požara v jeseniški bolnišnici. Med preiskavo so kriminalisti s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija opravili ogled kraja požara, opravili več kot deset razgovorov z zaposlenimi in pričami in izvedli obdukcijo trupel.

Na postelji je zagorelo zaradi uporabe vžigalnika

Opravljene so bile tudi zahtevne forenzične preiskave s kemijskimi in biološkimi analizami zavarovanih sledi, pregledane električne naprave in instalacije na kraju ter opravljen podroben tehnični pregled postelje, ki je bila žarišče požara. Vse tri smrtne žrtve so umrle zaradi posledic požara.

Foto: Siol.net

Kriminalisti so v preiskavi iskali vzrok požara in motiv za dejanje. Ugotovili so, da je na postelji zagorelo zaradi fizične uporabe vžigalnika. Ogenj je bil večinoma omejen samo na posteljo, ki je bila ob oknu, medtem ko sta gost dim in visoke temperature škodo povzročila še na zunanji strani objekta in v nekaterih prostorih bolnišnice.

Moški vžigalnik najverjetneje uporabil za poškodovanje varovala na postelji

Najden vžigalnik pri ogledu je na podlagi rezultatov preiskave povezan z moškim, za katerega se na podlagi vseh zbranih ugotovitev utemeljeno domneva, da je bil povzročitelj požara. Zgorela je namreč postelja, na kateri je ležal on.

Motiva za dejanje glede na zbrana obvestila ni mogoče potrditi, okoliščine pa kažejo na to, da je moški vžigalnik najverjetneje uporabil za poškodovanje varovala na postelji, ogenj pa mu je pri tem ušel izpod nadzora.

V preiskavi so kriminalisti preverjali tudi morebitno odgovornost oseb bolnišnice za dogodek, vendar v njihovih dejanjih niso ugotovili znakov kaznivih dejanj. Z ugotovitvami bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo. Materialna škoda znaša okoli 180 tisoč evrov, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.