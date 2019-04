Voznik tovornjaka z magnetom prirejal podatke o času vožnje

Mariborski policisti so malo pred drugo uro zjutraj na pomurski avtocesti v bližini Pernice ustavili 36-letnega Slovenca, ki je vozil tovorno vozilo s priklopnikom. Med kontrolo so policisti ugotovili, da je voznik z magnetom priredil podatke o času vožnje.

Voznik je imel na senzorju menjalnika tovornega vozila nameščen magnet, zaradi česar je tahograf prikazoval počitek namesto dejanske vožnje. Tako je bil magnet uporabljen za manipulacijo zapisovanja časa vožnje, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Policisti vozniku zasegli magnet in mu izrekli dva tisoč evrov globe

Policisti so vozniku magnet zasegli in mu s plačilnim nalogom izrekli dva tisoč evrov globe. Lastniku vozil, gre za samostojnega podjetnika, pri katerem je opisani kršitelj zaposlen, so izdali odločbo o prekršku v tako imenovanem hitrem postopku. Predpisana globa za omenjeni prekršek znaša od šest do 24 tisoč evrov.