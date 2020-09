V prometni nesreči umrla motorist in njegova sopotnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila na cesti med Škofjo Loko in Železniki, sta umrla tuji motorist in njegova sopotnica. Zaradi nesreče je cesta že več ur zaprta, naj bi pa promet sprostili v kratkem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.