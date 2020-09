Previdno v gozdu: policisti po dveh dneh našli pogrešano gobarko

Policisti iz Gornjih Petrovcev so skupaj z enoto vodnikov službenih psov in s pomočjo občanov v začetku tedna na območju občine Grad uspešno izvedli iskalno akcijo. Možje v modrem so v gozdu našli starejšo gobarko, ki je bila pogrešana dva dni. Ženska je padla v manjšo kotanjo, ob padcu pa je izgubila mobilni telefon in pohodne palice, zato ni mogla vstati in je nemočna obležala na tleh. Ob tem sicer ni utrpela telesnih poškodb.