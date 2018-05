V požaru huje poškodovana ženska in moški

V požaru stare stanovanjske hiše v kraju Sveti Vrh v občini Mokronog - Trebelno, ki je izbruhnil v noči na nedeljo, sta se huje opekla moški in ženska.

Ogenj se je širil tudi na kmetijsko poslopje. Foto: Reuters

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta oba v smrtni nevarnosti in hospitalizirana v UKC Ljubljana. Novomeški kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin.

Policija je bila o požaru obveščena v noči na nedeljo. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so ob prihodu na kraj ugotovili, da se je v požaru hudo poškodovala 58-letna ženska, ki so jo zaradi hudih opeklin reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Policisti so takoj začeli tudi iskanje 65-letnega moškega, ki naj bi bil v času požara prav tako v hiši. Kmalu so ga hudo poškodovanega našli v kmetijskem objektu v bližini. Tudi njega so odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

O požaru so obvestili okrožno državno tožilko in preiskovalno sodnico, ki je ob pomoči kriminalista in kriminalističnega tehnika opravila ogled kraja požara. Prve ugotovitve kažejo, da je zagorelo v prostoru v prvem nadstropju, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje stanovanjske hiše, so pojasnili na policiji.