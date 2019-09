V ljubljanskih Stegnah zagorelo pri opravljanju dela z električnim orodjem

Na podlagi ogleda kraja požara in po zbranih obvestilih je znano, da so zagorele pnevmatike, ki so bile skladiščene ob stanovanjskem objektu, požar pa se je nato razširil na stanovanjski objekt, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

V požaru je bil lažje poškodovan gasilec. Foto: Bojan Puhek

Policija nadaljuje preiskavo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V požaru je bil lažje poškodovan gasilec, preventivno zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima pa so pozneje sami poiskali še štirje stanovalci.