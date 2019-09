V prestolnici izbruhnil požar, eksplodirale plinske jeklenke #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V barakarskem naselju pri ljubljanskih Stegnah je okoli 16.20 izbruhnil požar. Eksplodirale naj bi plinske jeklenke. Na kraj dogodka so prišli policisti, gasilci in reševalci. Eksplozija se je slišala tudi v središču Ljubljane.

Po neuradnih informacijah je v barakarskem naselju prišlo do eksplozij več plinskih jeklenk. Izbruhnil je požar, nad Ljubljano pa se vali gost dim. Na kraju dogodka so policisti, gasilci in reševalci.

Foto: Domen Dolšak

Foto: Domen Dolšak

Sprva se je slišal močan pok, nato se je začel iz območja valiti gost črn dim. Območje je zaprto z vseh strani, zato že nastajajo prometni zastoji. Več informacij sledi.

Foto: Metka Prezelj