V Kamniških Alpah se je smrtno ponesrečila planinka

Slovenske gore so znova terjale življenje. Tokrat so bile za planinko, ki je zdrsnila na pobočju, usodne Kamniške Alpe.

Na poti med Planjavo in Lučko babo v Kamniških Alpah je danes okoli 15. ure planinka zdrsnila po pobočju in zaradi poškodb umrla, je objavila uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika in helikopter Slovenske vojske, ki so mrtvo planinko prepeljali v dolino. O dogodku so obvestili policijo, je še navedla uprava.

