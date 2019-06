Na območju Male Ponce se je smrtno ponesrečil planinec

Na območju Male Ponce v občini Kranjska Gora je okoli 13.45 zdrsnil eden od planincev in se smrtno ponesrečil. Na kraju dogodka so gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske, po preminulega planinca pa so skupaj s slovenskimi odšli tudi italijanski reševalci.

Policisti so okoli 13.45 prejeli obvestilo, da je na območju Male Ponce v občini Kranjska Gora zdrsnil eden od dveh planincev, ki se je smrtno ponesrečil. Posredovali so gorski reševalci iz Rateč in posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo gorske reševalne službe Brnik, ki je poletela na kraj dogodka in ugotovila, se je nesreča zgodila na italijanski strani.

Helikopter je nepoškodovano planinko prepeljali v dolino, po preminulega planinca pa so skupaj z italijanski reševalci odšli še gorski reševalci iz Rateč, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.