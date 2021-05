V Goriških brdih se je smrtno ponesrečil motorist

Policijo so ob 17.30 obvestili o prometni nesreči na območju naselja Kojsko v občini Brda, v kateri je zaradi posledic telesnih poškodb umrl voznik motornega kolesa. Poleg policistov so na kraju tragične nesreče posredovali tudi poklicni gasilci in reševalci iz Nove Gorice, so sporočili s policijske uprave Nova Gorica.

Prometni policisti še opravljajo ogled kraja nesreče. Več informacij bodo posredovali po končanem ogledu.