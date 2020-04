V bloku na Ptuju neznanec zakuril pred vrati stanovalke

Okoli 5. ure zjutraj so policisti PU Maribor prejeli obvestilo o požaru na hodniku stanovanjskega bloka na Ptuju. Policista, ki sta prihitela na kraj požara, sta z avtomobilskim gasilnim aparatom požar pogasila, dokončno so stanje sanirali gasilci.

Stanovalce so zaradi gostega dima evakuirali na prosto, dokler gasilci bloka niso prezračili. Poškodovan ni bil nihče, nastalo je okoli tisoč evrov materialne škode.

Policisti so ugotovili, da je neznani storilec na hodniku pred stanovanjem 40-letne stanovalke zakuril papir in karton, ogenj pa se je nato razširil na leseno mizico na hodniku in na več predmetov v lasti te stanovalke. Ob pregledu stanovanjskega bloka so policisti v kletnih prostorih še na dveh mestih našli zažgan papir. Zaradi tega utemeljeno sumijo, da je bil požar podtaknjen.