Stopili na prste kriminalcem, ki so služili s preprodajo droge

Novomeški kriminalisti so zaključili več mesecev trajajočo kriminalistično preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s proizvodnjo in preprodajo prepovedane droge. Člani kriminalne združbe so prepovedano drogo preprodajali predvsem na območju Bele krajine in Dolenjske. Med preiskavo so policisti ugotovili, da so 48-letnik, njegova 45-letna partnerka in 25-letni sin z območja Črnomlja v Beli krajini in v Novem mestu vzpostavili mrežo odjemalcev prepovedanih drog, predvsem heroina, kokaina in konoplje.

48-letnik je drogo kupoval pri 45-letniku z območja Črnomlja in pri 23-letniku z območja Ljubljane. Člani kriminalne združbe so bili pri svojem delu zelo previdni, njihov edini motiv pa je bil zaslužek, saj so bili vsi razen 45-letnega osumljenca brez zaposlitve. 48-letnik in 45-letnica sta nekaterim odvisnikom, ki so jima dolgovali denar, grozila, da jih bosta ubila ali poškodovala.

20. oktobra so kriminalisti 48-letnemu osumljencu, 45-letni osumljenki in 45-letnemu osumljencu odvzeli prostost in jih pridržali, na območju Črnomlja in v Ljubljani pa so opravili več hišnih preiskav. Pri 48-letniku so našli in zasegli pištolo, posušene rastlinske delce konoplje in več mobilnih telefonov. Mobilne telefone in prepovedano konopljo so zasegli tudi 45-letnemu osumljencu. Pri 23-letnem osumljencu, ki se trenutno nahaja v tujini, pa so kriminalisti v Ljubljani našli in zasegli elektronsko tehtnico, na kateri je bila prav tako manjša količina prepovedane droge.

Na policiji so osumljence v preteklosti že večkrat obravnavali in kazensko ovadili. 48-letnika so ovadili zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, povzročitve splošne nevarnosti in groženj, 45-letnico zaradi lahke telesne poškodbe, zatajitve in poškodovanja tuje stvari, 25-letnika zaradi povzročitve splošne nevarnosti in kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in prikrivanja, 45-letnika pa poleg kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog tudi zaradi kaznivih dejanj prepovednega prehajanje meje ali ozemlja države.

Preiskovalni sodnik za trojico odredil pripor

S kazensko ovadbo zaradi storitve več kot 90 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so 45-letnico, 48-letnika in 45-letnika privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse tri odredil pripor. Za omenjena kazniva dejanja so kriminalisti ovadili še dve osumljenki in osumljenca z območja Ljubljane ter 25-letnika iz Črnomlja, ki so sodelovali pri dobavi oziroma preprodaji prepovedanih drog.

Ob tem so na novomeški policijski upravi poudarili, da so črnomaljski policisti že februarja letos opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 48-letnika ter mu zasegli pet pištol, puško in več kot 700 nabojev. Ugotovili so tudi, da so posamezniki, med katerimi je bil tudi 25-letni sin 48-letnega osumljenca, na enem od družbenih omrežij objavili posnetek, na katerem razkazujejo orožje, uživali pa naj bi tudi prepovedano drogo.

Zaradi suma, da je lastnik orožja kršil zakonodajo, so policisti orožje in strelivo skupaj z orožnimi listinami zasegli. Strelivo in orožje so poslali na strokovno analizo tudi zaradi suma, da so določeni kosi orožja predelani. Upravni enoti so policisti podali pobudo za odvzem orožja.